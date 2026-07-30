Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 20:33
Nasce sistema integrato per il turismo lento nell’Isola
Il provvedimento rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un modello regionale della mobilità dolce, capace di mettere in rete il patrimonio ambientale, storico, culturale e religioso dell’Isola
Nasce sistema integrato per il turismo lento nell’Isola

CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, di concerto con l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e con l’assessora del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha approvato l’aggiornamento delle Linee guida per la Rete Escursionistica della Sardegna (RES), introducendo un sistema unitario che integra la rete dei sentieri con i Cammini di Sardegna. Il provvedimento rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un modello regionale della mobilità dolce, capace di mettere in rete il patrimonio ambientale, storico, culturale e religioso dell’Isola, armonizzando gli strumenti di pianificazione e gestione e rafforzando la fruibilità dei percorsi da parte di residenti e visitatori.

L’aggiornamento recepisce l’evoluzione della normativa regionale e nazionale e valorizza il percorso sviluppato negli ultimi anni dalla Rete Escursionistica della Sardegna, affidata all’Agenzia FoReSTAS, integrandolo con il sistema dei Cammini, che negli anni si è consolidato come importante prodotto turistico legato al camminare lento, ai percorsi culturali e agli itinerari dello spirito. La delibera aggiorna le definizioni tecniche della Rete Escursionistica, armonizza la segnaletica, adegua gli standard per l’accessibilità dei percorsi e introduce un nuovo allegato dedicato ai Cammini di Sardegna, definendone criteri gestionali, requisiti organizzativi e modalità di inserimento nel Catasto regionale dei Sentieri e dei Cammini.

Il provvedimento rafforza inoltre il ruolo dell’Agenzia FoReSTAS, alla quale viene affidato il coordinamento operativo della rete, in raccordo con l’Assessorato del Turismo, per garantire la piena operatività del Catasto regionale e la massima fruibilità dei percorsi. Contestualmente vengono aggiornate le procedure relative al transito sui terreni pubblici e privati, recependo le recenti innovazioni normative che facilitano la continuità dei tracciati di interesse pubblico. Particolare attenzione è dedicata anche all’accessibilità universale. La deliberazione consolida il percorso avviato con il progetto "Sentieri per tutti", riconoscendo il valore strategico della progettazione, realizzazione e manutenzione dei percorsi accessibili alle persone con disabilità e rafforzando il collegamento con il sistema della formazione professionale. Il Tavolo Tecnico della RES sarà infatti integrato con rappresentanti dell’Assessorato del Lavoro per assicurare il costante aggiornamento delle competenze necessarie alla progettazione e gestione dei percorsi accessibili.
24/7«Alghero prima, ora avanti con destagionalizzazione»
24/7AI e turismo: workshop al Quarter
23/7Nel 2025 21 mln di turisti: Alghero la più visitata
7/7Turismo, giugno da record con Alghero al top
6/7Con Meta-Dest si digitalizza San Francesco
6/7Rotelli, Polo, Di Gangi: Italia protagonista in Europa
3/7Innovazione e turismo: incontro a Lo Quarter
27/6Il Castello Malaspina alla Fondazione Bosa
22/6Festival del turismo Itinerante a Stintino
19/6Turismo enogastronomico: pubblicato il bando
« indietro archivio turismo »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)