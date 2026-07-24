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«Alghero prima, ora avanti con destagionalizzazione»
Così l’assessora al Turismo del Comune di Alghero Ornella Piras sui dati relativi ai due anni di analisi dell’Istat certificano la crescita dei flussi turistici, con Alghero che guida la classifica dei Comuni più visitati della Sardegna e rivela le priorità
«Alghero prima, ora avanti con destagionalizzazione»

ALGHERO - «Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato che ormai trova conferme da diversi anni a questa parte. Il nostro impegno è tutto volto ad aumentare la qualità dei servizi offerti e soprattutto ad incentivare prodotti turistici che ci permettono di spalmare le presenze in un periodo dell’anno più ampio». Così l’assessora al Turismo del Comune di Alghero Ornella Piras sui dati relativi ai due anni di analisi dell’Istat certificano la crescita dei flussi turistici, con Alghero che guida la classifica dei Comuni più visitati della Sardegna con oltre 1,8 milioni di presenze, in aumento del 21,3% rispetto al 2023. 

«Abbiamo avuto grandi risultati già ad aprile maggio e giugno, con il turismo sportivo, enogastronomico, con prodotti che attirano un pubblico interessato non solo al mare. Alghero consolida il suo ruolo tra le destinazioni internazionali per i grandi eventi outdoor, sotto i riflettori del mondo. Abbiamo una sfida aperta per proseguire su questa strada e rendere la Riviera del Corallo sempre più riconoscibile come destinazione ideale per il turismo attivo e sportivo durante tutto l’arco dell’anno», afferma l’assessora.  

«Lavorare alla destagionalizzazione è uno dei temi sui quali l’Amministrazione è impegnata, una priorità strategica – commenta Ornella Piras - per garantire continuità economica alle imprese, maggiore stabilità occupazionale e valorizzazione del territorio durante tutto l’arco dell’anno. Il lavoro dell’Amministrazione comunale è improntato a rafforzare tante opportunità da offrire nel mercato del turismo che consentono di attrarre visitatori anche in periodi distanti da quelli balneari. Per fare questo è necessario lavorare in sinergia, come si sta facendo, in accordo ad altri enti e istituzioni dell’area vasta, per lavorare a una visione d’insieme che punta alla continuità e stabilità dei collegamenti aerei per lo sviluppo turistico del territorio».

Nella foto: l’assessora Ornella Piras
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