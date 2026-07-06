Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 22:17
Con Meta-Dest si digitalizza San Francesco
L’incontro, dal titolo “Reale e digitale in un solo viaggio: prospettive per il turismo e nuove narrazioni dei territori”, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle nuove sfide e opportunità dell’innovazione nel settore turistico
Con <i>Meta-Dest</i> si digitalizza San Francesco

ALGHERO - Martedì 7 luglio (dalle ore 9.15), presso la sala conferenze al secondo piano del Quarter ad Alghero, si terrà l’evento finale del progetto META-DEST – la Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo ad Alghero. L’incontro, dal titolo "Reale e digitale in un solo viaggio: prospettive per il turismo e nuove narrazioni dei territori", rappresenta un’importante occasione di confronto sulle nuove sfide e opportunità dell’innovazione nel settore turistico. Dopo i saluti istituzionali dei vertici della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale, ospite della mattinata sarà Fabio Viola, tra i massimi esperti internazionali di gamification e cultural experience design e ideatore di TuoMuseo.

Durante l’evento saranno presentati i progetti realizzati dalle imprese beneficiarie dei voucher META-DEST, iniziative innovative pensate per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio attraverso nuove tecnologie, esperienze immersive e strumenti digitali: Provincia di Sardegna dei Frati Minori Conventuali (Fondazione Alghero); Nooraghe srls (Camera di Commercio Nuoro); Rete Imprese Vivere Pisa; Confcommercio (Fondazione ISI); TackPay srl (FILSE); Simadeous (TVT); Morganti Stephane (Camera di Commercio Corsica). Nel pomeriggio, alle 18.45, appuntamento al Complesso Monumentale di San Francesco, in Via Carlo Alberto, 46, per la visita agli output del progetto pilota realizzato ad Alghero.

Tra i progetti vincenti quello dedicato alla digitalizzazione del Complesso Monumentale di San Francesco. L’iniziativa consentirà di sviluppare un innovativo gemello digitale di uno dei luoghi più rappresentativi della storia, della cultura e della spiritualità cittadina, integrando ricerca storica, tecnologie immersive e nuovi strumenti di fruizione del patrimonio culturale. Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione secolare del complesso francescano attraverso un ambiente digitale interattivo in grado di riprodurne lo stato
attuale e ricostruirne le principali trasformazioni architettoniche. Grazie al digital twin sarà possibile esplorare virtualmente gli spazi della chiesa, del chiostro, del refettorio, della cripta, del campanile e degli ambienti conventuali, accedendo a contenuti storici e ricostruzioni di elementi oggi non più esistenti.
27/6Confindustria, bilancio approvato
19/6“Il Leudo racconta”: il bilancio di un viaggio tra mare, territori e cooperazione
15/6Webinar di educazione finanziaria
12/6Barcellona Expo: vetrine per 8 aziende sarde
11/6Giovani Green Manager a confronto con le aziende sarde
11/6Costo credito, Sardegna: +33%
3/6Via alle bonifiche all’Ex Ferriera Sarda
3/6Tips e nuovi scenari per Fiume Santo
19/5Innovazione, a Nuoro nasce Next
14/5Credito e occupazione, allarme di Uil e Uilca
« indietro archivio economia »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)