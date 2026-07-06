Cor 22:17 Con Meta-Dest si digitalizza San Francesco L’incontro, dal titolo “Reale e digitale in un solo viaggio: prospettive per il turismo e nuove narrazioni dei territori”, rappresenta un’importante occasione di confronto sulle nuove sfide e opportunità dell’innovazione nel settore turistico





Durante l’evento saranno presentati i progetti realizzati dalle imprese beneficiarie dei voucher META-DEST, iniziative innovative pensate per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio attraverso nuove tecnologie, esperienze immersive e strumenti digitali: Provincia di Sardegna dei Frati Minori Conventuali (Fondazione Alghero); Nooraghe srls (Camera di Commercio Nuoro); Rete Imprese Vivere Pisa; Confcommercio (Fondazione ISI); TackPay srl (FILSE); Simadeous (TVT); Morganti Stephane (Camera di Commercio Corsica). Nel pomeriggio, alle 18.45, appuntamento al Complesso Monumentale di San Francesco, in Via Carlo Alberto, 46, per la visita agli output del progetto pilota realizzato ad Alghero.

Tra i progetti vincenti quello dedicato alla digitalizzazione del Complesso Monumentale di San Francesco. L’iniziativa consentirà di sviluppare un innovativo gemello digitale di uno dei luoghi più rappresentativi della storia, della cultura e della spiritualità cittadina, integrando ricerca storica, tecnologie immersive e nuovi strumenti di fruizione del patrimonio culturale. Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione secolare del complesso francescano attraverso un ambiente digitale interattivo in grado di riprodurne lo stato attuale e ricostruirne le principali trasformazioni architettoniche. Grazie al digital twin sarà possibile esplorare virtualmente gli spazi della chiesa, del chiostro, del refettorio, della cripta, del campanile e degli ambienti conventuali, accedendo a contenuti storici e ricostruzioni di elementi oggi non più esistenti. ALGHERO - Martedì 7 luglio (dalle ore 9.15), presso la sala conferenze al secondo piano del Quarter ad Alghero, si terrà l’evento finale del progetto META-DEST – la Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo ad Alghero. L’incontro, dal titolo "Reale e digitale in un solo viaggio: prospettive per il turismo e nuove narrazioni dei territori", rappresenta un’importante occasione di confronto sulle nuove sfide e opportunità dell’innovazione nel settore turistico. Dopo i saluti istituzionali dei vertici della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale, ospite della mattinata sarà Fabio Viola, tra i massimi esperti internazionali di gamification e cultural experience design e ideatore di TuoMuseo.