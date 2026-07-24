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S.A. 11:06
AI e turismo: workshop al Quarter
IL 27 e 28 luglio a Lo Quarter un percorso formativo gratuito dedicato agli operatori del settore per imparare a progettare e gestire assistenti digitali basati sull’AI. Iscrizioni aperte fino al 25 luglio
AI e turismo: workshop al Quarter

ALGHERO - Il 27 e 28 luglio a Lo Quarter un percorso formativo gratuito dedicato agli operatori del settore per imparare a progettare e gestire assistenti digitali basati sull’AI. Iscrizioni aperte fino al 25 luglio. Proseguono le attività di META-DEST – La Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo con un nuovo appuntamento dedicato alla formazione e all’innovazione digitale. Sono aperte le iscrizioni al laboratorio "AI generativa applicata alla filiera turistico-culturale", un percorso pratico rivolto agli operatori dell’accoglienza, del turismo e della cultura, alle guide turistiche e ai professionisti del territorio interessati a conoscere e utilizzare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per la valorizzazione del patrimonio locale.

Il laboratorio, promosso nell’ambito del progetto META-DEST, offrirà ai partecipanti l’opportunità di acquisire competenze operative per progettare, sviluppare e gestire in autonomia un assistente digitale personalizzato dedicato a un luogo, un itinerario o a un tema di interesse turistico e culturale. A guidare il percorso sarà Daniele Murgia, Interaction Designer e PhD, impegnato in attività di ricerca, didattica e progettazione nell’ambito del design e delle tecnologie embedded. Attraverso un approccio fortemente laboratoriale, i partecipanti lavoreranno direttamente alla costruzione di un assistente AI, apprendendo metodologie e strumenti per alimentarlo, aggiornarlo e renderlo uno strumento efficace di comunicazione e accoglienza.

Il workshop si articolerà in due incontri, entrambi in programma presso il piano terra di Largo Lo Quarter ad Alghero: lunedì 27 luglio, dalle 15 alle 19, sarà dedicata alla costruzione della base di conoscenza dell’assistente AI attraverso la raccolta e l’organizzazione di testi, immagini e audioguide. Martedì 28 luglio, sempre dalle 15 alle 19, i partecipanti lavoreranno al perfezionamento del sistema, alle attività di test e alla pianificazione delle fasi necessarie per la gestione autonoma dell’assistente digitale. Per partecipare non sono richieste competenze tecniche specifiche: è sufficiente disporre di un computer portatile. La partecipazione è gratuita.
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