S.A. 10:00 Tpra: ad Alghero vince Alberto Sale L’alfiere del Tc Porto Torres si è imposto 6-4, 6-1 in finale sul "padrone di casa" Gianni Occhioni. Stop in semifinale per altri due portacolori del Tc Alghero, Pietro Saba e Giovanni Delrio



ALGHERO - Alberto Sale si aggiudica il Torneo Tpra Road to Torino, disputato la scorsa settimana sui campi del Tc Alghero. L’alfiere del Tc Porto Torres si è imposto 6-4, 6-1 in finale sul "padrone di casa" Gianni Occhioni. Stop in semifinale per altri due portacolori del Tc Alghero, Pietro Saba e Giovanni Delrio. Ottimo, come sempre, il lavoro del giudice arbitro Giuseppe Calise. Prossimo appuntamento sul green set algherese a metà luglio, per il torneo regionale giovanile "Under by Head".



Nella foto: Il vincitore Alberto Sale, il giudice arbitro Giuseppe Calise e il finalista Gianni Occhioni