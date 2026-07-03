Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 10:00
Tpra: ad Alghero vince Alberto Sale
L’alfiere del Tc Porto Torres si è imposto 6-4, 6-1 in finale sul "padrone di casa" Gianni Occhioni. Stop in semifinale per altri due portacolori del Tc Alghero, Pietro Saba e Giovanni Delrio
Tpra: ad Alghero vince Alberto Sale

ALGHERO - Alberto Sale si aggiudica il Torneo Tpra Road to Torino, disputato la scorsa settimana sui campi del Tc Alghero. L’alfiere del Tc Porto Torres si è imposto 6-4, 6-1 in finale sul "padrone di casa" Gianni Occhioni. Stop in semifinale per altri due portacolori del Tc Alghero, Pietro Saba e Giovanni Delrio. Ottimo, come sempre, il lavoro del giudice arbitro Giuseppe Calise. Prossimo appuntamento sul green set algherese a metà luglio, per il torneo regionale giovanile "Under by Head".

Nella foto: Il vincitore Alberto Sale, il giudice arbitro Giuseppe Calise e il finalista Gianni Occhioni
8/6Tennis: Alessandra Ogno conquista Tempio
4/6Tennis: Alessandra Ogno vince ad Ittiri
25/5Tennis, il Tc Alghero in vetta all'Isola
10/5Itf Forte Village, si chiude col successo di Verena Meliss
9/5Itf Forte Village, nel maschile trionfa Nesterov
8/5Itf Forte Village, Meliss e Gennaro inseguono la finale
7/5World Team Cup Wheelchair: Italia femminile in semifinale
5/5World Team Cup Wheelchair Tennis: qualificazioni Europa/Africa
6/5Itf Forte Village, poker azzurro ai quarti
6/5World Team Cup Wheelchair Tennis: Italia parte bene
« indietro archivio tennis »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)