S.A. 13:45

Il Tennis Club Alghero sogna l’A1 e riporta a casa Lorenzo Carboni

La società giallorossa si prepara al Campionato di A2 con una novità di rilievo: l’ingaggio di Lorenzo Carboni, cresciuto nel vivaio algherese e oggi numero 470 della classifica ATP. Si tratta di un ritorno a casa per Lorenzo, cresciuto nei campi di Maria Pia e poi volato nell’ Accademia di Piatti a Bordighera. Ecco la nuova squadra al completo





Da evidenziare la posizione vantaggiosa del club che potrà schierare proprio Carboni tra i giocatori del vivaio (la cui presenza è obbligatoria nei singoli e nei doppi). Non nasconde la soddisfazione e le ambizioni per il campionato che si aprirà ad ottobre il presidente Fabio Fois: «siamo molto felici per Lorenzo, è un lavoro che parte da molto lontano, da almeno tre anni siamo in contatto con lui ma essendo legato contrattualmente ad un altro club non si è potuto concludere prima. Alla fine siamo riusciti a trovare il punto d’incontro e siamo molto orgogliosi che lui abbia accettato di rientrare, darà molta fiducia al club e alla nostra squadra ma anche a lui personalmente perché giocare in casa sarà una grande emozione, in particolare ad Alghero che ha sempre dato le carica giusta a tutti gli atleti in gara».





Fois spera «in una salvezza più tranquilla» (lo scorso anno era arrivata nell’ultima sofferta giornata ndr) ma si lascia andare ad una previsione più ambiziosa: «vogliamo fare un campionato di vertice, il primo obiettivo è restare in A2 ma perché non sognare la promozione nella massima serie». Sognare non costa nulla, realizzarlo tanto. Dunque a sostenere la squadra c’è sempre il principale sponsor Mp Finance ma il club cerca altre imprese che credano in questo percorso che parte da una scuola tennis sempre più richiesta in città e nel territorio e arriva a conquistare per la prima volta la serie A due anni fa’. L’unica nota dolente è che si giocherà ancora con una deroga perché il campo coperto non sarà pronto e si rischierà di traslocare a Porto Torres qualora le condizioni meteo non saranno favorevoli.





Nella foto: Lorenzo Carboni

ALGHERO - Il Tennis Club Alghero si prepara al Campionato di A2 con una novità di rilievo: l’ingaggio di Lorenzo Carboni, cresciuto nel vivaio algherese e oggi numero 470 della classifica ATP. Si tratta di un ritorno a casa per Lorenzo, cresciuto nei campi di Maria Pia e poi volato nell’ Accademia di Piatti a Bordighera, la stessa che ha allenato il numero uno al mondo Jannik Sinner. Carboni completerà una squadra molto competitiva per i colori giallorossi diretta da Marco Lelli, capitanata da Gino Asara, con le conferme degli stranieri Benjamin Lock, Calvin Hemery, gli arrivi di Behal Krell Ariel e degli italiani Fabrizio Andaloro, Gabriele Maria Noce e Gabriele Pennaforti (che dovrà recuperare da un infortunio); e gli atleti di casa Michele Fois, Luca Fasciani e Nicolò Serra.