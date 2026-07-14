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Cor 10:52
Tennis, Ogno vince a Sassari
A lei la chiusura di III Categoria nel torneo della Fondazione Torres Memorial Riccardo Fiori
Tennis, Ogno vince a Sassari

ALGHERO - Si è concluso sabato 11 luglio il Torneo di Tennis presso i campi in terra rossa del prestigioso club Torres Tennis a Sassari con il ricco montepremi di 5000 euro. che ha attirato atleti ed atlete da oltremare. Alessandra Ogno (3.2) del TC Alghero (tds 1) del tabellone di III categoria, al primo turno incontra la giovane polacca Gabriela Zuzanna Broda tesserata col TC Terranova Olbia che dopo aver passato tre turni si ferma contro la Ogno che la supera col punteggio di 2.6 6.3 10.6.
Con questa vittoria la Ogno conquista l’accesso al tabellone principale e la finale di categoria. Il percorso di Alessandra si interrompe nel primo turno del tabellone principale dove incontra Diletta Rasenti (2.8) del TC Terranova che la supera col punteggio di 7.6 6.1. Dopo un primo set molto combattuto e condizionato da un forte caldo.
Nella finale del tabellone di III categoria Alessandra incontra una "veterana" del circuito la over 35 Veronica Pala (3.3) del TC Ghilarza. Alessandra vince col punteggio di 6.1 6.2. Grande soddisfazione per la Ogno che conferma l’ottimo momento e un buon percorso con ottimi risultati dopo le vittorie di Ittiri e Tempio Pausania.
Nella foto: Alessandra Ogno con il direttore di gara, Federico Sgarella
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