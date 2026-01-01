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Red 21:36
Itf Forte Village, si chiude col successo di Verena Meliss
La tennista altoatesina conquista il titolo femminile nel sesto Itf Combined sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto della Regione
Itf Forte Village, si chiude col successo di Verena Meliss

Si chiude con la vittoria di Verena Meliss nel singolare femminile, il sesto Itf Combined sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. La tennista italiana ha regolato con un doppio 6-2 in 1h24' l'ucraina Anastasiia Sobolieva, testa di serie numero 3.

Si chiude così il ciclo primaverile di torneo internazionali sui campi del Forte, che hanno segnato grandi risultati in termini tecnici e di partecipazione. Di livello assoluto lo staff che ha assistito giocatori, tecnici e campi in queste sei settimane, guidati dal direttore dei tornei Alessandro Porcu. Tornei che riprenderanno a fine settembre con un nuovo ciclo autunnale sempre di sei settimane.

Nella foto: premiazione per la vincitrice Verena Meliss
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