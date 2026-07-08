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S.A. 18:06
Head fa tappa al Tennis Club Alghero
Il tennis Club Alghero ha ospitato a giugno il test sulle racchette e scarpe della collezione Head 2026, sponsor tecnico da anni del circolo di Maria Pia. Hanno partecipato 60 soci. I saluti dell’Amministrazione comunale
<i>Head</i> fa tappa al Tennis Club Alghero

ALGHERO - Il tennis Club Alghero ha ospitato a giugno il test sulle racchette e scarpe della collezione Head 2026, sponsor tecnico da anni della struttura di Maria Pia, messa a disposizione per la manifestazione dal presidente Fabio Fois. Durante il pomeriggio si sono alternate attività di tennis e di shoefittinf (le prove della scarpe tecniche) con 48 partecipanti che si sono dati il cambio per 4 ore e su 3 campi diversi (12 persone ogni ora, cioè gruppi da 4 persone per campo).

All’evento hanno preso Alessio Bertelloni, responsabile HEAD per gli eventi maestri e circoli Stefano Mameli, rappresentante HEAD per la Sardegna, Murgia Matteo (idee mare e sport) rivendita HEAD. Un saluto agli organizzatori anche da parte del sindaco Raimondo Cacciotto e gli assessori Maria Grazia Salaris ed Enrico Daga che hanno fatto una breve visita al circolo durante la manifestazione.

«Un evento senza dubbio riuscito grazie anche alla partecipazione di 60 soci del Tennis (ne avevano chiesto massimo 48) che si sono alternati appassionatamente nei campi provando ogni 15 minuti una racchetta nuova (linea 2026) dopo aver testato tutte le scarpe ( linea 2026) ragazzi è adulti si sono interscambiati nei campi con curiosità passione e allegria, gratificati da gadget offerti dallo sponsor. Per chiudere un evento che dà lustro e immagine alla HEAD ma allo stesso tempo ha valorizzato il nostro Club che ha dimostrato ancora una volta la predisposizione, la maturità e quindi la facilità di gestire eventi importanti, dalla serie A al torneo internazionale D. A., fino alle fasi nazionali di serie C maschili e femminili» ha commentato il direttore del Club Marco Lelli, referente e organizzatore della manifestazione Head.

Nella foto: Marco Lelli con il sindaco Cacciotto e gli assessori Salaris e Daga
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