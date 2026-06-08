Cor 20:00 Tennis: Alessandra Ogno conquista Tempio Si è concluso sabato 6 giugno, sui campi in terra rossa del Circolo Tennis ASD Tempio Pausania, il Torneo di Tennis di 3ª e 4ª categoria, manifestazione che ha registrato la partecipazione di ben 70 iscritti tra tabellone maschile e femminile





Nel suo primo incontro la tennista algherese ha dovuto lottare a lungo per avere la meglio su Sara Bernardini del TC Porto Torres. Al termine di una sfida intensa ed equilibrata, la Ogno si è imposta in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 14-12 al long tie-break.





Il punteggio finale recita: Alessandra Ogno b. Sara Pilleddu 3-6, 6-3, 10-5. Grande soddisfazione per la tennista algherese, protagonista di un percorso brillante e caratterizzato da due importanti rimonte. Un successo che conferma l’ottimo momento di forma della Ogno, reduce anche dalla vittoria ottenuta la settimana precedente nel torneo “Città di Ittiri”. Nell’altra semifinale, la portacolori del circolo ospitante Sara Pilleddu ha superato la numero due del seeding, Veronica Pala del TC Ghilarza, conquistando così l’accesso alla finale. L’atto conclusivo ha regalato ulteriore spettacolo. Pilleddu è partita meglio aggiudicandosi il primo set per 6-3, ma la reazione della Ogno non si è fatta attendere: la giocatrice del Tennis Club Alghero ha riequilibrato il match vincendo il secondo parziale con lo stesso punteggio. Nel decisivo match tie-break, dopo oltre due ore e mezza di gioco, è stata ancora Alessandra Ogno a fare la differenza, chiudendo l’incontro sul 10-5 e conquistando il titolo. ALGHERO - Nel torneo femminile riflettori puntati su Alessandra Ogno del Tennis Club Alghero, testa di serie numero uno, ammessa direttamente al tabellone principale a partire dalle semifinali.Nel suo primo incontro la tennista algherese ha dovuto lottare a lungo per avere la meglio su Sara Bernardini del TC Porto Torres. Al termine di una sfida intensa ed equilibrata, la Ogno si è imposta in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 14-12 al long tie-break.