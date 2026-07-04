S.A. 14:25

La musica del Canepa tra Sassari e Alghero

Mercoledì 8 flauti e fagotto nel cortile di Palazzo Ducale. Giovedì 9 i Notturni Contemporanei nella cattedrale catalana

Il cortile di Palazzo Ducale a Sassari torna a ospitare l’appuntamento con i Mercoledì del Conservatorio il prossimo 8 luglio alle ore 19. Nel suggestivo scenario in pieno centro cittadino che già la settimana scorsa ha registrato un grande afflusso di pubblico, si esibirà il Trio Aurisanel, formato dalle flautiste Aurora Bellu e Sara Beccu e dalla fagottista Daniela Sirigu, allieve del Canepa. Il programma del concerto "Harmoniemusik" prevede l’esecuzione dei quattro London Trios di Franz Joseph Haydn e del Divertimento n. 3, dai cinque Divertimenti per fiati K439b di Wolfgang Amadeus Mozart. Il Trio Aurisanel nasce dalla comune passione per il Barocco e il Classicismo. Il titolo del concerto di mercoledì, Harmoniemusik, richiama la tradizione del Classicismo, periodo in cui piccoli ensemble suonavano nelle corti creando un’atmosfera elegante, piacevole e armoniosa, favorendo la convivialità. Il programma proposto intende evocare la combinazione unica di due flauti e fagotto in un repertorio ricco di sfumature stilistiche, creando un’esperienza sonora capace di parlare sia agli appassionati che ai neofiti. Con il trio Aurisanel la musica diventa un viaggio nel tempo, riportando in vita le sonorità, il fascino e l’eleganza di un’epoca in cui la musica era parte integrante della vita quotidiana e della cultura di corte, con leggerezza, passione e spirito di condivisione.

Giovedì 9 luglio i Notturni Contemporanei. La rassegna Notturni Contemporanei prosegue giovedì 9 alle 20.30 ad Alghero, nell’inusuale scenario della cattedrale dell’Immacolata Concezione, in piazza Duomo. La rassegna affianca a pagine celebri della musica classica brani originali scritti ed eseguiti dagli allievi dei due conservatori di Sassari e Cagliari. Nel prossimo appuntamento, la serata sarà aperta dall’ensemble di sax del "G. P. da Palestrina" formato da Letizia Castronovo (sax soprano), Francesco Maria Musu (sax alto), Elisabetta Lampis (sax tenore), Valentina Spada (sax baritono), diretto da Diego Masala, che presenta brani di Singelée, Girotto, Iturralde e dello stesso Diego Masala. Di seguito, il clarinettista Gabriele Pampiro e il pianista Walter Masala del Canepa propongono musiche di Stravinskij, Baermann, Milhaud e dell’allievo Diego Aresu. L’ingresso a entrambi i concerti è libero e gratuito.