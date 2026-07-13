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Bosa: tornano le moto della Polizia locale
Sono entrate ufficialmente in servizio le due nuove motociclette acquistate dal Comune grazie al finanziamento di 30.000 euro ottenuto con il progetto nazionale “Spiagge Sicure”, promosso dal ministero dell’Interno per contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti lungo le coste
Bosa: tornano le moto della Polizia locale

BOSA - Il progetto, fortemente voluto dall’assessore alla Polizia locale, Marco Naitana, e finanziato tramite la Prefettura di Nuoro, ha permesso di rafforzare in modo concreto le dotazioni del Corpo.
Le nuove moto sono già operative e segnano il ritorno del comparto motociclistico della Polizia locale, garantendo interventi più rapidi e un controllo più efficace del territorio, soprattutto durante la stagione estiva. Con lo stesso finanziamento sono stati acquistati anche nuove divise, caschi e altre attrezzature moderne, mentre l’organico è stato potenziato con l’assunzione di quattro agenti stagionali. «Il ritorno del comparto motociclistico rappresenta un risultato importante per la nostra Polizia locale. Questo finanziamento ci consente di mettere a disposizione degli agenti mezzi e attrezzature moderne, rafforzando concretamente la capacità operativa del Corpo e i servizi a tutela della sicurezza dei cittadini», ha dichiarato l’assessore, Marco Naitana.
Nella foto: il comandante, Alessandro Cossu, l’agente, Maria Laura Casula e l’assessore Marco Naitana
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