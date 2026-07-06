Cor 9:46

Alghero, inaccettabile biglietto da visita

Erbacce infestanti, rotatorie abbandonate all’incuria e rifiuti disseminati lungo i margini delle carreggiate: nuova denuncia sulle condizioni indecorose di alcune zone d’ingresso alla città di Alghero

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Le tre principali arterie di accesso – la Alghero-Sassari, il collegamento con l’Aeroporto e la panoramica Alghero-Bosa – versano in condizioni di intollerabile abbandono.

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Il paradosso della litoranea: «Lo scenario più avvilente si consuma lungo la celebre litoranea per Bosa. Qui, le piazzole di sosta, un tempo apprezzate per gli scorci mozzafiato sul mare, sono state declassate a squallide micro-discariche abusive. È una vera e propria mortificazione agli occhi dei visitatori, sempre più spesso spinti a immortalare i cumuli di rifiuti piuttosto che le bellezze del nostro paesaggio. Questo degrado, pur annidandosi lungo le vie perimetrali, infligge un danno d’immagine incalcolabile all’intera città, compromettendone la naturale vocazione turistica» .





La protesta e la chiamata alle responsabilità. Di fronte a questo scempio, il comitato cittadino Futuro Nazionale Alghero 221 solleva una ferma protesta, esigendo una soluzione tempestiva e definitiva.

«L’appello, che assume i contorni di una vera e propria diffida, è indirizzato formalmente alla Provincia, ente che detiene la competenza diretta sulla manutenzione e sulla pulizia della rete viaria extraurbana e delle relative intersezioni stradali. Non c’è più margine per le attese o i rimpalli di responsabilità. Si pretende dalle autorità preposte un’azione immediata per il ripristino della dignità e del decoro: la pulizia e la cura dei varchi di accesso alla città rappresentano una priorità assoluta che deve essere garantita senza ulteriori indugi» .

ALGHERO – «Erbacce infestanti, rotatorie abbandonate all’incuria e rifiuti disseminati lungo i margini delle carreggiate. È questa la desolante cartolina che oggi accoglie chi giunge in città»«Si rende indifferibile un intervento radicale di bonifica e di sfalcio del verde, con particolare urgenza per gli svincoli e le rotatorie d’ingresso, attualmente soffocati dalla vegetazione incolta e deturpati dalla spazzatura»