S.A. 15:51 Alguer Wine Week firma un nuovo successo I partecipanti hanno potuto dialogare con gli enologi, passeggiare tra le vigne a ridosso del mare e comprendere da vicino l’influenza del microclima marino sulle produzioni locali



ALGHERO - Si è conclusa con un ottimo bilancio la terza edizione dell’Alguer Wine Week, la manifestazione che ha trasformato la Riviera del Corallo nel palcoscenico privilegiato delle eccellenze enologiche della Sardegna. L’evento si è confermato uno degli appuntamenti più significativi dell’offerta turistica ed enogastronomica del nord ovest dell’Isola, consolidandosi come strumento strategico di marketing e promozione territoriale. Il successo dell’iniziativa è stato il risultato di una fitta rete di collaborazioni e di una forte sinergia istituzionale. L’evento è stato organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari e dalla sua Azienda Speciale Promocamera, in stretta collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, il Consorzio Vini Alghero DOC e il Distretto Rurale Alghero-Olmedo. Fondamentale è stato il supporto dei partner produttivi e delle associazioni di categoria, tra cui il Consorzio Riviera del Corallo, i Centri Commerciali Naturali di Alghero Centro Storico e Fertilia, Confagricoltura, CIA, Coldiretti, Confcommercio, AIS Sardegna, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il network camerale Salude e Trigu, con il patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna.



Il format si è articolato attraverso un ricco percorso settimanale che è stato capace di intrecciare tradizioni, cultura e paesaggio in un’agenda densa di appuntamenti che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua singola giornata. La prima parte della kermesse è stata interamente caratterizzata da una fase fortemente creativa, immersiva ed esperienziale, interamente dedicata alla scoperta del paesaggio rurale della Nurra e delle sue storiche tradizioni agricole. Grazie all’attivazione strategica del servizio Wine bus, una navetta dedicata che ha facilitato gli spostamenti riducendo l’impatto ambientale e garantendo la massima sicurezza dei partecipanti, centinaia di appassionati, turisti e winelover hanno potuto varcare i cancelli delle cinque storiche cantine associate al Consorzio Alghero DOC. Ciascuna azienda ha aperto le proprie porte offrendo non una semplice degustazione, ma un vero e proprio viaggio sensoriale ed emotivo.



Il flusso dei visitatori è cresciuto costantemente giorno dopo giorno, confermando l’alto gradimento per una formula che unisce la cultura del buon bere alla narrazione diretta di chi il vino lo produce con passione. I partecipanti hanno potuto dialogare con gli enologi, passeggiare tra le vigne a ridosso del mare e comprendere da vicino l’influenza del microclima marino sulle produzioni locali, respirando la cultura della terra in un’atmosfera conviviale, intima e rilassata. «Il successo straordinario dell’Alguer Wine Week dimostra l’efficacia del lavoro del sistema camerale nel sostenere e promuovere le nostre imprese e le eccellenze produttive locali attraverso eventi di caratura internazionale - ha dichiarato la presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai -. Crediamo fortemente nel valore del fare rete e nella pianificazione strategica come motori di sviluppo per l’intero Nord Sardegna. Questo impegno costante non si ferma qui: la nostra macchina organizzativa è già proiettata verso le prossime sfide e siamo pronti a replicare questo modello vincente a ottobre con l’atteso appuntamento di ’Benvenuto Vermentino’, un’altra tappa fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio e delle nostre incredibili eccellenze. Per un nord Sardegna che cresce e che dispone di competenze e conoscenze per proporsi sui mercati nazionali ed esteri».



Nel fine settimana l’asse dell’evento e la sua travolgente energia si sono spostati nel cuore pulsante dell’antico centro storico di Alghero. Nelle giornate clou di venerdì e sabato, i monumentali bastioni medievali, le piazze storiche e i vicoli acciottolati si sono trasformati in un grandioso mosaico enologico a cielo aperto, capace di rappresentare l’intera produzione isolana. Accanto ai rinomati stand delle produzioni prettamente algheresi, l’allestimento ha ospitato con orgoglio i consorzi di tutela e i produttori provenienti da ogni angolo della Sardegna. «Il Wine Week rappresenta per Alghero un pilastro strategico fondamentale per destagionalizzare l’offerta e promuovere un turismo di qualità, capace di raccontare l’eccellenza del nostro territorio attraverso i suoi vini più pregiati. La sinergia consolidata con Promocamera è il valore aggiunto di questa iniziativa, un motore essenziale che ci permette di fare sistema tra le diverse realtà produttive e istituzionali. - ha evidenziato l’assessora al turismo del Comune di Alghero, Ornella Piras-Grazie a questa proficua collaborazione, riusciremo ad elevare costantemente il livello dell’evento ed investiremo in un format che intreccia enogastronomia, paesaggio e ospitalità significa posizionare la nostra città al centro del dibattito nazionale sul turismo esperienziale. Crediamo fermamente che questo modello di lavoro condiviso sia la chiave per valorizzare le nostre tipicità».



Ad arricchire ulteriormente questa complessa architettura urbana e festiva sono stati gli stand e le iniziative del progetto Salude&Trigu. Il network di promozione della Camera di Commercio di Sassari, nato proprio per valorizzare l’identità e la cultura tradizionale del nord Sardegna, ha animato ogni singola area di degustazione con un ricco e variegato cartellone di spettacoli. Le esibizioni culturali, le sfilate di abiti tradizionali e i momenti di folklore isolano, curati direttamente dalle associazioni del territorio facenti parte della rete camerale, hanno creato una perfetta simbiosi tra il patrimonio tangibile del vino e quello intangibile della memoria storica e delle arti popolari. Il gran finale della manifestazione, celebrato nella giornata di domenica, ha visto lo spostamento dell’intero baricentro della kermesse nella suggestiva cornice di Fertilia. Tra lo specchio d’acqua calmo della laguna del Calich e le geometrie rigorose delle linee architettoniche razionaliste della cittadina, l’evento ha assunto una forte valenza storica ed emotiva. L’Alguer Wine Week ha voluto così celebrare solennemente i 90 anni dalla fondazione di Fertilia, rendendo un caloroso omaggio a una comunità unica che ha saputo fare dell’accoglienza, della resilienza e della fusione di culture differenti la propria bandiera identitaria nel corso dei decenni.