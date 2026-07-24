S.A. 19:20 Alghero celebra la Festa della Madonna della Mercede Dal 30 luglio al 2 agosto quattro giorni di fede, comunità e tradizione culmineranno con la suggestiva processione a mare



ALGHERO - La comunità parrocchiale di Nostra Signora della Mercede si prepara a vivere uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell’estate algherese. Dal 30 luglio al 2 agosto, la parrocchia guidata da Padre Pasquale Agostino aprirà le porte ai fedeli e alla città per quattro giorni di preghiera, riflessione e condivisione dedicati alla Madonna della Mercede, nel segno del tema pastorale scelto per quest’anno: "La verità vi renderà liberi". Un messaggio tratto dal Vangelo di Giovanni che accompagnerà il triduo di preparazione e l’intera festa, invitando ciascuno a riscoprire il valore della verità come strada verso una libertà autentica. Una verità che non riguarda soltanto le parole, ma il modo di vivere la propria fede, le relazioni quotidiane e il senso di appartenenza a una comunità chiamata a camminare insieme.



La festa prenderà il via giovedì 30 luglio con l’inizio del triduo, proseguendo venerdì 31 luglio con il tradizionale Rosario sotto le Stelle, un momento di intensa spiritualità che ogni anno riunisce fedeli e famiglie in una cornice di raccoglimento e preghiera. Sabato 1° agosto il programma alternerà gli appuntamenti liturgici a un momento di fraternità con il concerto della band Volo Libero, aperto all’intero quartiere. Il momento più atteso sarà domenica 2 agosto, giorno della solennità della Madonna della Mercede. Dopo la Santa Messa delle 18, il simulacro della Vergine attraverserà la città per raggiungere il porto e salire a bordo dell’imbarcazione che guiderà la tradizionale processione a mare, uno dei riti più significativi della devozione algherese.



Durante la celebrazione saranno ricordati i Caduti della terra, del cielo e del mare, attraverso il tradizionale lancio delle corone d’alloro. Un gesto che rinnova il legame tra la città e il mare e che rappresenta un momento di preghiera e riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita per la pace e la libertà. La Festa della Mercede continua così a rappresentare un patrimonio spirituale e identitario per Alghero, capace di unire generazioni diverse attorno alla figura di Maria. La Madonna della Mercede, venerata come Madre della Misericordia e della liberazione, continua ancora oggi a indicare una strada di speranza, invitando ciascuno a liberarsi dalle paure, dall’indifferenza e dalle divisioni attraverso l’incontro con Cristo, che è la Verità. L’invito dei Padri Mercedari è rivolto all’intera comunità algherese e ai numerosi visitatori presenti in città affinché possano partecipare ai diversi momenti della festa, riscoprendo il valore della preghiera condivisa, della tradizione e della fraternità. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova il legame profondo tra Alghero, la sua gente e la Madonna della Mercede, affidando alla Vergine le famiglie, il mondo del mare, i giovani e il futuro dell’intera comunità.