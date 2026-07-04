S.A. 15:38 Karima sul palco di JazzAlguer Domenica 12 luglio, alle 21.30 sul palco allestito a Lo Quarter sarà la voce di Karima a scaldare l’anima del pubblico di JazzAlguer per l’ottavo appuntamento della rassegna







Karima presenta Live il repertorio del suo lavoro discografico, un progetto che prevede brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica con lo stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. Il concerto, naturalmente esplosivo, fatto di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz vede la collaborazione di persone speciali per Karima : Francesco Bordignon al contrabbasso, Andrea Beninati alla batteria e Piero Frassi al piano che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 20 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come "Walk on the Wild Side", "Tears in Heaven", "Come Together" e "Man in the Mirror"... NO FILTER, un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto. Un’apertura straordinaria degli appuntamenti in città in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Alghero.



La nona edizione di #JazzAlguer è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero Alghero Turismo e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.

Nella foto: Karima ALGHERO - Il viaggio di JazzAlguer prosegue spedito in questa nona edizione e approda nel cuore della città vecchia con un concerto eccezionale. Domenica 12 luglio, alle 21.30 sul palco allestito a Lo Quarter sarà la voce di Karima a scaldare l’anima del pubblico di JazzAlguer per l’ottavo appuntamento della rassegna. Sarà la straordinaria voce di Karima a inaugurare i concerti sul palco de Lo Quarter di questa nona edizione. La cantante livornese proporrà al pubblico di JazzAlguer il suo spettacolo NO Filter.Karima presenta Live il repertorio del suo lavoro discografico, un progetto che prevede brani che ha sempre amato e che non aveva mai affrontato prima, con rispetto e amore per la musica con lo stile unico che la caratterizza inequivocabilmente. Il concerto, naturalmente esplosivo, fatto di contaminazioni di generi musicali come il pop e il jazz vede la collaborazione di persone speciali per Karima : Francesco Bordignon al contrabbasso, Andrea Beninati alla batteria e Piero Frassi al piano che, con la sua penna e la sua lunga collaborazione di ben 20 anni, è riuscito a vestire la sua voce, con successi mondiali come "Walk on the Wild Side", "Tears in Heaven", "Come Together" e "Man in the Mirror"... NO FILTER, un nuovo viaggio ricco di emozioni, a cui lasciarsi andare. Senza filtri, appunto. Un’apertura straordinaria degli appuntamenti in città in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico di Alghero.La nona edizione di #JazzAlguer è promossa dall’associazione culturale Bayou Club Events, con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della RAS - Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, della Fondazione Alghero Alghero Turismo e della Camera di Commercio IAA di Sassari nell’ambito del bando Salude & Trigu. Con il patrocinio del Comune di Alghero. La Rassegna è nel circuito nazionale di ItaliaJazz.