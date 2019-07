Condividi | Red 10:13 E´ il nuovo progetto del brand Twigghy, che prevede uno Show room itinerante, secondo l´idea che non è il cliente cha va nell’Atelier, ma è l’Atelier che va dal cliente. L´appuntamento è per domenica sera, all’Ambat cocktail bar & restaurant Slow road show sfila ad Alghero



ALGHERO - Slow road show è il nuovo progetto del brand Twigghy, che prevede uno Show room itinerante. «Non devi tu andare presso l’atelier – spiegano gli ideatori - ma è l’Atelier a venire da te».



Lo show arriverà anche ad Alghero, domenica 28 luglio, alle 19, all’Ambat cocktail bar & restaurant. Il format ha lo scopo di trasmettere la “Brand Experience” attraverso eventi che si svolgono sul territorio. Sarà un evento esperienziale per conoscere il brand Twigghy dal vivo, invertendo la tendenza dei social. Il brand vuole farsi conoscere prima cercando un dialogo diretto con le donne, e poi on-line.



In collaborazione, con la personal shopper e blogger Maiko Gordani, gli eventi itineranti con sfilata, hanno un’unica mission: far conoscere la moda personalizzabile, modellata per stare bene a tutte, non omologata, di qualità e lontana dalla Fast fashion. Non a caso, lo slogan del brand Twigghy è «Io mi vesto, non mi faccio vestire».



(Foto di Davide Zucna) Commenti ALGHERO - Slow road show è il nuovo progetto del brand Twigghy, che prevede uno Show room itinerante. «Non devi tu andare presso l’atelier – spiegano gli ideatori - ma è l’Atelier a venire da te».Lo show arriverà anche ad Alghero, domenica 28 luglio, alle 19, all’Ambat cocktail bar & restaurant. Il format ha lo scopo di trasmettere la “Brand Experience” attraverso eventi che si svolgono sul territorio. Sarà un evento esperienziale per conoscere il brand Twigghy dal vivo, invertendo la tendenza dei social. Il brand vuole farsi conoscere prima cercando un dialogo diretto con le donne, e poi on-line.In collaborazione, con la personal shopper e blogger Maiko Gordani, gli eventi itineranti con sfilata, hanno un’unica mission: far conoscere la moda personalizzabile, modellata per stare bene a tutte, non omologata, di qualità e lontana dalla Fast fashion. Non a caso, lo slogan del brand Twigghy è «Io mi vesto, non mi faccio vestire».(Foto di Davide Zucna)