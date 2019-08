video Condividi | S.O. 12:12 Dup, bilancio, Step: tutte le immagini



Primi battibecchi e polemiche: seduta decisamente difficile per la Maggioranza, in molte situazione in palese difficoltà. Ecco le immagini integrali del Consiglio comunale svoltosi martedì ad Alghero. Dal pasticcio del Documento Unico di Programmazione fino ai grossi dubbi che avvolgono le scelte dell´Amministrazione sulla riscossione coattiva: approvato infatti il documento che certifica l´invio di migliaia di cartelle a firma Step, nonostante le chiare promesse elettorali.