Cor 17:04 Entrate, formazione per Comune e Secal Nella giornata di ieri si è tenuta una importantissima iniziativa formativa, a Cagliari, alla quale hanno partecipato il direttore della Secal, dott. Cristoforo Scanu ed i suoi più stretti collaboratori. Tra i relatori il dirigente Pietro Nurra



ALGHERO -« Il percorso di efficientamento delle entrate tributarie e patrimoniali che richiede il salto di qualità della Secal passa per un’attenta qualificazione della partecipata che possa garantire efficienza ed efficacia al sistema della riscossione». È questo l’obbiettivo del “Progetto Entrate” voluto dall’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto e portato avanti con determinazione dall’Assessore alle Finanze Enrico Daga. È in questa ottica che nella giornata di ieri si è tenuta una importantissima iniziativa formativa, a Cagliari, alla quale hanno partecipato il direttore della Secal, dott. Cristoforo Scanu ed i suoi più stretti collaboratori.



L’occasione è stata fornita dall’Associazione Nazionale Ufficio Tributi Enti Locali - ANUTEL, ente del terzo settore con più di 4000 enti associati, nell’ambito della formazione specialistica che questa porta avanti su tutto il territorio nazionale. Promotore e regista di questa giornata formativa è stato il dirigente del Comune di Alghero dott. Piero Nurra, tra i più autorevoli esperti in campo nazionale nel settore delle entrate, componente del direttivo nazionale di Anutel e docente della scuola finanziaria e tributaria presso la stessa, il quale, con il supporto dei funzionari dell’Ufficio Tributi comunale, anch’essi presenti, è impegnato nell’attività di integrazione fra uffici comunali titolari dei diversi cespiti di entrata e la società Secal.



«Ci impegniamo per un'amministrazione vicina alle persone e che sia equa e trasparente in ogni sua azione, e il sistema delle riscossioni deve rispondere a questi requisiti» afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto, che specifica : «Siamo impegnati per valorizzare il ruolo delle partecipate in modo che ognuna di esse si senta protagonista del lavoro svolto a favore della città». L’obbiettivo del progetto entrate è infatti quello di integrare le competenze, affinare le conoscenze per avviare un ufficio entrate comunali che in collaborazione con la società partecipata possa gestire tutte le entrate dell’ente dal momento della loro generazione all’interno di ciascun ufficio, fino alla fase della riscossione nell’ambito della società Secal.



«Il fine è quello di giungere all’interoperabilità fra Comune e società partecipata – spiega l’Assessore alle finanze Enrico Daga - la parola d’ordine dell’amministrazione comunale è infatti l’efficientamento del sistema di riscossione dal quale deriva la capacità dell’Ente di proporre equità fiscale e capacità di spendere adeguatamente le risorse provenienti dalle entrate, per colmare le diverse lacune che attanagliano il sistema economico e sociale della città. A questo va aggiunta una seria lotta all’evasione che solo un ufficio senza barriere tra comune e Secal può garantire».



Dopo l’impianto, la configurazione, le personalizzazioni del nuovo sistema informativo tributario, l’implementazione delle banche dati proprie e l’integrazione di queste con le banche dati di altri enti quali Agenzia entrate, Catasto, ACI, ecc., si è ora giunti alla fondamentale fase della formazione dei suoi operatori, che nella giornata di ieri ha compiuto un ulteriore e passo avanti, funzionale alla creazione di una società quanto più performante e rispondente alle esigenze della città, obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale fin dal primo giorno del suo insediamento. Alla giornata di ieri, in accordo tra ente e Secal, verranno organizzate ulteriori giornate e percorsi formativi nell'ottica di accrescere le competenze operative nel campo dei tributi comunali.