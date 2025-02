Cor 17:25 Abbanoa, interrogazione urgente ad Alghero La firma il consigliere comunale capogruppo di Orizzonte Comune, Christian Mulas, che chiede al sindaco se non ritenga importante ed estremamente urgente convocare "ad horas" un incontro con Abbanoa per fermare i pignoramenti



ALGHERO - «La mia preoccupazione principale è legata ai comportamenti che stanno mostrando verso i cittadini, in particolare l’atteggiamento di forza e durezza che, in molti casi, ha prevalso nelle interazioni. Tali gesti muscolari, che non si sono accompagnati a un dialogo costruttivo o a una reale ricerca di conciliazione, non sono accettabili. È fondamentale che vengano adottati approcci più rispettosi e orientati alla risoluzione dei problemi, nell’interesse di tutti i cittadini coinvolti. Mi auguro che si possa avviare un confronto aperto e costruttivo per trovare soluzioni più efficaci e giuste per tutti».



Parole del consigliere comunale capogruppo di Orizzonte Comune, Christian Mulas, che ha protocollato una interrogazione urgente per chiarire la situazione Abbanoa nel territorio di Alghero, con riferimento alle gravi problematiche legate al pignoramento dei conti correnti dei condomìni e alla definizione delle problematiche legate alle utenze idriche e ai contatori.



Mulas sottolinea come «i pignoramenti sui conti correnti dei condomìni creino gravi disagi, non solo impedendo il pagamento di altre utenze fondamentali (quali energia elettrica, manutenzione ascensori e autoclavi), ma generando un pericoloso allarme sociale». Ragion per cui chiede al sindaco se non ritenga importante ed estremamente urgente convocare "ad horas" un incontro con Abbanoa «al fine di ottenere dal gestore la sospensione immediata delle procedure esecutive in corso nei confronti dei condomìni, al fine di consentire un piano di rientro che non comprometta ulteriormente i servizi essenziali».