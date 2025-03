S.A. 16:53 Multe: Cagliari prima e Sassari seconda in Sardegna Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Cagliari (4,2 milioni), seguita dai comuni di Sassari (2,1 milioni) e Nuoro (900mila). Chiude la graduatoria regionale il comune di Oristano (115mila)



SASSARI - Sassari (2,1 milioni di euro) è il secondo comune della Sardegna che ha dichiarato i maggiori incassi in multe e sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della Strada; il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope. Guardando alla graduatoria regionale al primo posto si posiziona Cagliari (4,2 milioni), seguita dai comuni di Sassari (2,1 milioni) e Nuoro (900mila). Chiude la graduatoria regionale il comune di Oristano (115mila).



Complessivamente, nel 2024, i comuni capoluogo laziali hanno incassato oltre 7,3 milioni di euro, valore in aumento di quasi l'1% rispetto al 2023. Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona ancora una volta Cagliari, con 28,3 euro; seguono Nuoro (26,8 euro) e Sassari (17,6 euro). Chiude la graduatoria regionale Oristano (3,8 euro). Guardando ai Comuni con meno di 5.000 residenti, in vetta alla classifica si posiziona Monastir (SU), che a fronte di 4.718 abitanti incassa quasi 2,4 milioni di euro; segue Palau (SS), 4.113 abitanti e quasi 186mila euro incassati.