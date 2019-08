video Condividi | A.S. 11:16 «Gli algheresi meritano chiarezza»



In partenza ad Alghero migliaia di cartelle, peraltro senza nessun rischio prescrizione (è scritto nell´atto approvato in Consiglio). Parole chiare e una richiesta semplicissima, quanto sferzante: l´attuale Maggioranza ha detto più e più volte che avrebbe rimosso la società di riscossione riportando il servizio all´interno dell´Amministrazione, dicano agli algheresi qual´è la vera volontà. «Dall´assestato di Bilancio sembrerebbe esattamente il contrario». Pietro Sartore chiede quali siano le linee d´indirizzo sulla riscossione. «I cittadini lo meritano».