Scongiurata la chiusura del Reparto di Medicina interna dell´ospedale Delogu di Ghilarza. «Prosegue l´impegno per il Pronto soccorso», dichiara l´assessore regionale della Sanità Mario Nieddu «Ghilarza, scongiurata chiusura del Reparto»



GHILARZA - «Ancora una volta, grazie a un impegno corale, siamo riusciti ad attivare sinergie in grado di dare risposte alle emergenze». L’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu esprime soddisfazione per la scongiurata chiusura dell’Unità di Medicina interna dell’ospedale “Delogu” di Ghilarza.



«La carenza di medici sta mettendo a dura prova i nostri presidi su tutto il territorio. In questo caso specifico il quadro si è complicato a causa di alcune assenze per malattia. Una situazione che, al momento, non consentirà di garantire la continuità al servizio di pronto soccorso, ma che non ci ha fatto desistere dal mettere in campo ogni strumento a disposizione, tra cui un piano delle emergenze per il reclutamento di personale attraverso contratti libero professionali. Oggi, evitando la chiusura temporanea del Reparto di Medicina interna, riusciamo a dare una risposta positiva ai cittadini e continueremo a cercare soluzioni per anticipare la riapertura del pronto soccorso. Il mio ringraziamento va a chi si è impegnato in prima persona per la soluzione di questa emergenza, al presidente della Commissione Sanità, l’onorevole Domenico Gallus, al direttore dell’Aou Sassari Nicola Orrù, al commissario del “Brotzu” Paolo Cannas e ai direttori delle strutture complesse da cui arriveranno i rinforzi al presidio di Ghilarza, al direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni e ai direttori degli ospedali “San Martino” e Delogu Sergio Pili e Serafino Ponti, nonché a tutti i medici che presteranno servizio per garantire la copertura dei turni».



Un segnale importante non solo per Ghilarza, ma per tutti i Comuni del Guilicier e del Barigadu. «Le criticità che stiamo affrontando in ambito sanitario sono profonde. Scontiamo i problemi di una pesante eredità – precisa l’assessore regionale della Sanità – ma l’attenzione per il territorio resta alta. Dopo aver scongiurato l’interruzione delle attività dei Reparti di Ortopedia e ginecologia dell’ospedale di Lanusei e della Neurochirurgia a Nuoro, rispondiamo ancora una volta con lavoro e impegno per garantire i diritti dei cittadini sardi. Oggi, interveniamo per tamponare le emergenze, ma siamo già al lavoro per portare quelle risposte strutturali che consentano di non dover rivivere più situazioni come quelle che la sanità sarda sta attraversando oggi», conclude Nieddu.



