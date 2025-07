Cor 8:07 «Guardia medica, ossigeno agli operatori» È una decisione importante – dichiara l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo – perché offre un concreto sostegno alla stagione turistica, garantendo assistenza sanitaria di base ai tanti visitatori che scelgono le nostre coste



ALGHERO - «Esprimo grande soddisfazione per l’attivazione del servizio di Guardia Medica Turistica ad Alghero, a Stintino e a Platamona. È una decisione importante – dichiara l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo – perché offre un concreto sostegno alla stagione turistica, garantendo assistenza sanitaria di base ai tanti visitatori che scelgono le nostre coste, e allo stesso tempo alleggerisce il carico sul pronto soccorso e sul personale sanitario che ogni estate affronta un aumento significativo degli accessi».



Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica, situati presso l’Ospedale Civile di Alghero in via Don Minzoni (angolo via Fleming), sono pensati per i non residenti: qui sarà possibile ottenere prescrizioni mediche, richieste di esami diagnostici, certificati di malattia e, se necessario, ricevere visite a domicilio.



«Un passo avanti concreto – conclude Di Nolfo – che dimostra attenzione verso il territorio e verso chi lavora ogni giorno per garantire la salute pubblica, soprattutto nei mesi estivi, quando la popolazione cresce notevolmente. Un sincero ringraziamento va all’ASL di Sassari e a tutti gli operatori e le operatrici del pronto soccorso e della Guardia Medica Turistica, per l’impegno, la professionalità e la dedizione con cui assicurano un servizio fondamentale per residenti e turisti».