Condividi | Red 22:21 «Abbiamo incontrato le eccellenze della sanità della città di Sassari», ha affermato il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Domenico Gallus Sopralluogo Sanità, Gallus: Visita importante



SASSARI - «Quella di oggi è stata una visita importante, abbiamo incontrato le eccellenze della sanità della città di Sassari». Lo ha affermato il presidente della Sesta commissione Sanità del Consiglio regionale Domenico Gallus, dopo che il Parlamentino ha effettuato, ieri mattina (lunedì), i sopralluoghi negli ospedali di Sassari per capire quali criticità ci fossero e quali gli interventi più urgenti.



«Abbiamo ascoltato le problematiche e le criticità anche della sanità di Sassari – ha proseguito Gallus - dopo quelle riscontrate nel Medio Campidano, nel Sulcis Iglesiente, nell’Oristanese e nei presidi ospedalieri del Sassarese. Abbiamo raccolto informazioni importanti, che utilizzeremo per la riscrittura del Piano sanitario regionale che non può fare a meno della complementarietà tra il territorio e gli ospedali».



«Questi sopralluoghi e questi incontri – ha concluso il presidente della Sesta commissione regionale Sanità - sono stati importanti per ricordare a tutti noi l’importanza che riveste la medicina territoriale».



Nella foto: un momento del sopralluogo Commenti SASSARI - «Quella di oggi è stata una visita importante, abbiamo incontrato le eccellenze della sanità della città di Sassari». Lo ha affermato il presidente della Sesta commissione Sanità del Consiglio regionale Domenico Gallus, dopo che il Parlamentino ha effettuato, ieri mattina (lunedì), i sopralluoghi negli ospedali di Sassari per capire quali criticità ci fossero e quali gli interventi più urgenti.«Abbiamo ascoltato le problematiche e le criticità anche della sanità di Sassari – ha proseguito Gallus - dopo quelle riscontrate nel Medio Campidano, nel Sulcis Iglesiente, nell’Oristanese e nei presidi ospedalieri del Sassarese. Abbiamo raccolto informazioni importanti, che utilizzeremo per la riscrittura del Piano sanitario regionale che non può fare a meno della complementarietà tra il territorio e gli ospedali».«Questi sopralluoghi e questi incontri – ha concluso il presidente della Sesta commissione regionale Sanità - sono stati importanti per ricordare a tutti noi l’importanza che riveste la medicina territoriale».Nella foto: un momento del sopralluogo