A.B. 8:55 Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Micro-nido comunale negli spazi del complesso scolastico "La Pedrera" ad Alghero, inserito nel Piano dei finanziamenti regionali destinati alle strutture per la prima infanzia Micronido, sì al progetto definitivo



ALGHERO – La Giunta algherese guidata da Mario Conoci imbocca la strada della continuità amministrativa. Approvato il progetto definitivo per la realizzazione del Micro-nido comunale negli spazi del complesso scolastico “La Pedrera”, nell'omonimo quartiere cittadino, inserito nel Piano dei finanziamenti regionali destinati alle strutture per la prima infanzia.



Si tratta di un lavoro per un importo totale dell'opera di 450mila euro. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intervento trovano disponibilità in due capitoli di bilancio. Il via libera definitivo è arrivato in occasione dell'ultima riunione della Giunta comunale a Porta Terra con parere unanime dell'esecutivo.



L'importo dei lavori a base d'asta è di 334.520euro, ai quali si aggiungono 5.480euro di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, che portano la base di gara ad un totale di 340mila euro. A questi vanno aggiunte anche le somme a disposizione della "stazione appaltante" (110mila euro).