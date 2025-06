S.A. 19:30 A Bosa Marina è in funzione la nuova condotta idrica Per realizzare l´intervento sono stati investiti circa 4 milioni di euro, destinati al miglioramento delle infrastrutture idriche e a ridurre o azzerare perdite o disagi frequenti, dovuti alle cattive condizioni in cui si trovava la vecchia condotta



BOSA - È stata completata e messa in funzione la nuova condotta idrica realizzata nella frazione di Bosa Marina. Al termine dei lavori è stata dismessa la vecchia conduttura.L'intervento è stato realizzato da EGAS per Abbanoa con fondi PNRR "nell’ambito del progetto definitivo-esecutivo “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e alla distrettualizzazione delle reti idriche in 15 comuni della Regione Sardegna”, finanziato con i fondi previsti per il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza - Missione 2 - Componente 4 - Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti".

Per realizzare l'intervento sono stati investiti circa 4 milioni di euro, destinati al miglioramento delle infrastrutture idriche e a ridurre o azzerare perdite o disagi frequenti, dovuti alle cattive condizioni in cui si trovava la vecchia condotta.Ora si dovrà intervenire per il ripristino della pavimentazione stradale che, per opportunità, convenienza e migliore risultato, sarà effettuata di concerto con il ripristino della pavimentazione previsto in seguito alla posa della fibra ottica a Bosa Marina, che sarà eseguita nei prossimi giorni.