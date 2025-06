S.A. 21:51 Sei nuovi progetti per cambiare Bosa Sei progetti del Comune per accedere ai finanziamenti della Regione e cambiare il volto di Bosa. I sei interventi scelti dall’Amministrazione riguardano quattro linee di finanziamento.



BOSA - La Giunta comunale di Bosa punta su sei progetti per avere accesso ai finanziamenti della Regione e dare un impulso decisivo allo sviluppo, al decoro e alla sicurezza in città. I sei interventi scelti dall’Amministrazione riguardano quattro linee di finanziamento. Una scelta fatta sia in relazione alle domande presentabili, sia valutando l’opportunità di poter produrre progetti esecutivi in breve tempo. Presentando progetti che, se finanziati, sarebbero pronti da appaltare, si acquisisce maggior punteggio rispetto alla presentazione di documenti di fattibilità.



I progetti su cui l’Amministrazione ha deciso di puntare sono la sistemazione e risanamento del complesso dell’ex convento del Carmine per (600.00 euro per due interventi); la messa in sicurezza e sistemazione dell’ex tipografia accanto al Municipio (300.000 euro); la riqualificazione della strada Bosa Marina-Turas (500.000 euro); il rifacimento della rete di raccolta delle acque bianche nel punto critico tra il Corso, via Cugia e il Lungo Temo (500.000 euro); l'illuminazione artistica dei monumenti (300.000 euro); la riqualificazione dell’area in via Delitala fronte cimitero (300.000 euro).



Per redigere i progetti di questi interventi il Comune ha a disposizione un finanziamento di 195.000 euro a valere sul fondo di progettazione della Regione Sardegna. «I progetti saranno sottoposti a bando e, se si aggiudicheranno i finanziamenti regionali, saranno pronti da appaltare. Diversamente, l’intenzione del Comune è di procedere comunque alla predisposizione dei progetti esecutivi, in modo che questi siano pronti per concorrere all’aggiudicazione di altri finanziamenti», spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Abbiamo scelto interventi che riteniamo prioritari per la città, su diversi ambiti, cultura, turismo, sicurezza, viabilità», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras. «Andiamo avanti passo dopo passo per migliorare Bosa sotto ogni aspetto e far fare un salto di qualità alla città, all’offerta turistica, ai servizi, offrendo inoltre opportunità di sviluppo alle attività locali».