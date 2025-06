Cor 14:15 Nuovo asfalto in viale Porto Torres: rallentamenti Da oggi e fino alla fine della settimana, salvo contrattempi, saranno interessati alcuni tratti di viale Porto Torres, da via Siotto Pintor fino a distributore Eni e dalla rotatoria all’altezza del negozio di Apeddu fino a quella che conduce alla galleria commerciale “Porte di Sassari”.



SASSARI - Proseguono i lavori di messa in sicurezza delle strade sassaresi, coordinati dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune. Da oggi e fino alla fine della settimana, salvo contrattempi, saranno interessati alcuni tratti di viale Porto Torres, da via Siotto Pintor fino a distributore Eni e dalla rotatoria all’altezza del negozio di Apeddu fino a quella che conduce alla galleria commerciale “Porte di Sassari”. I lavori consistono nel rifare l’asfalto nei punti più critici e successivamente nel tracciare la segnaletica orizzontale. Le attività si svolgeranno a traffico aperto su una semicarreggiata per volta e restringimento del flusso veicolare; ciò necessariamente comporterà rallentamenti della circolazione.



Il settore Infrastrutture della Mobilità raccomanda a pedoni e automobilisti la massima attenzione e il rispetto della segnaletica di cantiere e delle indicazioni fornite dagli operatori, per salvaguardare la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. I pedoni, quando possibile, dovrebbero evitare di passare nei tratti interessati dalle lavorazioni. Nei mesi scorsi si è intervenuti per il rifacimento di via Budapest, via Parigi, via Washington, via Rockefeller, via Gioscari, oltre ad aver completato la rotatoria tra via Rizzeddu, via Verona e via Rockefeller. Sono inoltre stati rifatti tratti di marciapiede in via Turati, piazza Ruiu, via Giannetto Masala e corso Angioy.