Cor 12:08 La fibra ottica arriva a Bosa Marina Sono ripresi i lavori di posa delle infrastrutture della fibra ottica a Bosa Marina, a prosecuzione dei lavori già iniziati in primavera nel centro urbano e che proseguiranno interessando l´intero centro abitato. L´intervento totale ammonta a 140 mila euro



BOSA - Durante la primavera, prima dell'avvio degli interventi di bitumatura appena conclusi, l'Amministrazione comunale ha chiesto all'impresa che curava la posa della fibra ottica di intervenire subito sulle strade che dovevano essere bitumate per intero, così da non dover poi compromettere una seconda volta il nuovo manto stradale appena realizzato. Allo stesso modo, il Comune ha atteso il termine degli interventi da 4 milioni di euro sulle condotte di Bosa Marina, e si è accordato con l'impresa per posare la fibra ottica restante a Bosa Marina entro i primi quindici giorni di luglio.

Questo perché?



In questo modo si ottimizza l’intervento di ripristino del manto stradale, che sarà eseguito in un’unica volta appena saranno terminati anche i lavori per la posa della fibra ottica, risparmiando così tempo e denari pubblici. Su Bosa Marina l’Amministrazione comunale eseguirà i lavori di bitumatura da 300.000 euro, con velocità e nella stessa maniera ordinata e razionale utilizzata per il centro città. I cantieri, è importante ricordarlo, non sono impedimenti, ma investimenti programmati per migliorare le infrastrutture a servizio dei cittadini e delle imprese, come in questo caso.



Via Gioberti. Nello stesso ambito dei lavori per la fibra ottica ricade anche il ripristino della pavimentazione in via Gioberti. Anche in questo caso, essendo programmati nella via i lavori per la sostituzione della vecchia condotta idrica con quella nuova, l’Amministrazione comunale ha deciso di razionalizzare gli interventi e ha definito, insieme con Abbanoa, i tempi di realizzazione delle opere, in modo che una volta terminati tutti i cantieri, si possa procedere con la posa definitiva della nuova pavimentazione