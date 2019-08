Condividi | Red 18:29 La stazione balneare B003S, dopo ulteriori controlli effettuati ieri, ha mostrato i parametri a norma e la conformità delle acque. Conseguente l’ordinanza del sindaco di Alghero Mario, che oggi revoca con decorrenza immediata il precedente provvedimento Balneazione a San Giovanni: divieto revocato



Una buona notizia per chi, magari a piedi, vuole andare al mare senza potersi allontanare troppo dal centro, ma che rinfocolerà il dibattito in città. Le analisi Arpas che rilevano la conformità delle acque riguardano un tratto di litorale che si estende per 416metri. Commenti ALGHERO - Analisi a norma per il mare di San Giovanni. Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione emessa il 12 luglio sulla scorta delle analisi Arpas e delle risultanze emerse [LEGGI] La stazione balneare B003S, dopo ulteriori controlli effettuati ieri (giovedì), ha mostrato i parametri a norma e la conformità delle acque. Conseguente l’ordinanza del sindaco di Alghero Mario, che oggi revoca con decorrenza immediata il precedente provvedimento.Una buona notizia per chi, magari a piedi, vuole andare al mare senza potersi allontanare troppo dal centro, ma che rinfocolerà il dibattito in città. Le analisi Arpas che rilevano la conformità delle acque riguardano un tratto di litorale che si estende per 416metri.