Cor 14:22 Spiaggia vietata per carrozzine e disabili: video Situazione vergognosa ad Alghero. Nonostante le ripetute segnalazioni nessun intervento in uno dei luoghi più frequentati dell´intera fascia pinetata di Maria Pia. Ecco le condizioni della passerella in legno, pericolosa per disabili, carrozzine e famiglie: Le immagini realizzate questa mattina



ALGHERO - Si straparla di inclusività, accessibilità, abbattimento di barriere architettoniche, spiaggia di tutti, per tutti. Lo si fa nei giorni in cui Alghero ospita i campioni sportivi che si sfidano per la Coppa del Mondo paralimpica in acque libere. Ci sono però realtà quotidiane fatte di piccoli-grandi problemi su cui nessuno, nonostante le numerose segnalazioni degli ultimi mesi, interviene. E' il caso di uno dei luoghi più frequentati dell'intera fascia pinetata di Maria Pia, l'Hermeu. Le condizioni di degrado dell'unica passerella esistente parlano da se: tanto che un turista in sedia a rotelle ci mette la faccia per denunciare una situazione che a tanti fa vergognare.