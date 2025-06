Cor 12:00 Cresce la spiaggetta San Giovanni Circa 1350 tonnellate di posidonia prelevate e trasportate al centro di trattamento da gennaio ad oggi, oltre 400 tonnellate di preziosa sabbia pulita rientrate alla base e riposizionate negli arenili di provenienza: è un primo bilancio delle operazioni svolte ad Alghero



ALGHERO - «L'obbiettivo - spiega l'Assessore all'Ecologia Raniero Selva – è quello di ampliare la spiaggia fino al limite del canalone, in modo da offrire una nuova e più amplia opportunità di fruizione del litorale ai cittadini e visitatori». In previsione, infatti, c'è in questi giorni la liberazione di ulteriori 15 meri dalla posidonia, per ottenere l'arenile completamente pulito: Cresce così la spiaggetta di San Giovanni, quotidianamente presa d'assalto da numerosi bagnanti grazie alla vicinanza dal centro città. Lo specchio acqueo in questione, infatti, seppur gravato da un divieto di balneazione permanente per via della vicinanza al porto, presenta alcune criticità dovute al vecchio canalone ed alla presenza di uno sfioro sul molo, ma nonostante tutto è sempre riparato dai venti ed in assenza di piogge con l'acqua cristallina.



Mentre prosegue il lavoro di pulizia delle spiagge algheresi, il servizio Ambiente sta lavorando parallelamente alla salvaguardia e difesa delle dune sabbiose nella parte di viale Primo Maggio con diverse installazioni composte da staccionate messe in opera con gli operai dei Progetti Lavoras lungo tutta la fascia che costeggia la strada. L'auspicio è che non si debba ancora fare i conti con gli atti vandalici che nella stagione estiva si verificano purtroppo con frequenza. I problemi della città, sul fronte della salvaguardia dei litorali, sono oggetto di attenzione da parte dell'Amministrazione, che al recente G20 Spiagge ha avuto modo di confrontarsi con efficacia sulle problematiche che gravano sul comparto e di proporre soluzioni comuni. «Sicuramente – commenta Selva – è da accogliere con favore l'approdo del disegno di legge che riconosce lo status di città balneare».