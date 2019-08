Condividi | Cor 12:10 Asportare la sabbia dai litorali è un reato. Anche la finissima sabbia della rinomata spiaggia sulla costa di Alghero finisce in vendita su eBay. Ecco l´inserzione Le Bombarde, sabbia su eBay



ALGHERO - Vuoi un ricordo della splendida spiaggia de Le Bombarde, nel territorio di Alghero? Cosa c'è di più semplice di un bel gruzzoletto di sabbia finissima. Bastano 2,56 dollari con transazione sicura, se poi il desiderio è proprio irrefrenabile con soli 12,72 dollari la spedizione è immediata e prioritaria.



"Le Bombarde Beach Sand, Alghero, Sardinia - Sand Sample". Così anche la sabbia di Alghero, al pari di altre località rinomate della Sardegna, finisce su eBay. Una piccola bottiglietta con tappo in sughero, circa 7 grammi. Rigorosamente «da collezione» come riportato dal venditore.



Inserzione corredata dalle immagini della spiaggia algherese, frequentata in estate da migliaia di turisti di ogni parte del mondo. Tanto basta per riaccendere i riflettori su uno dei malcostumi più diffusi degli ultimi tempi, una vera piaga, al quale tentano di mettere un argine gli uomini del Corpo Forestale della Sardegna e le autorità preposte, come dimostrano i crescenti sequestri degli ultimi tempi.



