Condividi | Red 11:09 Domenica, il golfo della Riviera del corallo ospiterà la quinta tappa del Campionato Vento de l’Alguer 2019, valido come terza edizione del Memorial Giuseppe Freschi Soffia il Vento de l´Alguer



ALGHERO - Giuseppe Freschi ci ha lasciato troppo presto tre anni fa. L’associazione culturale a lui intitolata ha deciso di ricordarlo sponsorizzando una tappa del Campionato Vento de l’Alguer, perché Giuseppe amava il mare, la vela e la musica, moltissimo. Pertanto, la premiazione della regata avverrà nel corso di una serata nella sede della locale sezione della Lega navale italiana, che prevede la cena cui seguirà un intrattenimento musicale con il gruppo pop-rock “Attenti a quei tre”, e la spensieratezza della giornata trascorsa nello sport, nella natura e nella musica sarà senz’altro il modo migliore per sentirlo ancora tra noi.



In Crociera Regata, i risultati delle prime prove rendono quasi certo il primato di Corto Maltese, ma restano contendibili il secondo e terzo gradino del podio tra Surprise e Luna Storta. Meno definita è la classifica in classe Gran Crociera, dove le tre barche (Vitamina, L’altra luna e Picka II) con distanze di un punto combatteranno fino alla fine.Anche nella Veleggiata Rating Fiv, le prime posizioni delle due categorie (rispettivamente Mau one e Datenandi) sembrano abbastanza inattaccabili, mentre i giochi sono ancora aperti per le altre posizioni del podio.



L’appuntamento per barche ed equipaggi è al briefing delle 10 di domenica 25 agosto. La partenza in mare alle 12; un occhio al vento ed alle boe, l’altro alla classifica generale per l’ultimo assalto possibile. Per tutti i concorrenti, in ogni caso, la conquista del trofeo Memorial Giuseppe Freschi rappresenta un obiettivo primario. Iscrizioni via web e segreteria della Lega navale di Alghero, aperta sabato 24, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20. Commenti ALGHERO - Giuseppe Freschi ci ha lasciato troppo presto tre anni fa. L’associazione culturale a lui intitolata ha deciso di ricordarlo sponsorizzando una tappa del Campionato Vento de l’Alguer, perché Giuseppe amava il mare, la vela e la musica, moltissimo. Pertanto, la premiazione della regata avverrà nel corso di una serata nella sede della locale sezione della Lega navale italiana, che prevede la cena cui seguirà un intrattenimento musicale con il gruppo pop-rock “Attenti a quei tre”, e la spensieratezza della giornata trascorsa nello sport, nella natura e nella musica sarà senz’altro il modo migliore per sentirlo ancora tra noi.In Crociera Regata, i risultati delle prime prove rendono quasi certo il primato di Corto Maltese, ma restano contendibili il secondo e terzo gradino del podio tra Surprise e Luna Storta. Meno definita è la classifica in classe Gran Crociera, dove le tre barche (Vitamina, L’altra luna e Picka II) con distanze di un punto combatteranno fino alla fine.Anche nella Veleggiata Rating Fiv, le prime posizioni delle due categorie (rispettivamente Mau one e Datenandi) sembrano abbastanza inattaccabili, mentre i giochi sono ancora aperti per le altre posizioni del podio.L’appuntamento per barche ed equipaggi è al briefing delle 10 di domenica 25 agosto. La partenza in mare alle 12; un occhio al vento ed alle boe, l’altro alla classifica generale per l’ultimo assalto possibile. Per tutti i concorrenti, in ogni caso, la conquista del trofeo Memorial Giuseppe Freschi rappresenta un obiettivo primario. Iscrizioni via web e segreteria della Lega navale di Alghero, aperta sabato 24, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20.