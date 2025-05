Cor 19:26 Alghero, 50 anni della Lega Navale per il Sociale Domenica 25 maggio 2025 una veleggiata speciale dal titolo “A vela per un sorriso”, un evento che unisce la passione per la vela alla solidarietà



ALGHERO - La Lega Navale Italiana – Sezione di Alghero, prosegue le attività legate alla ricorrenza dei 50 anni dalla sua fondazione nell’ambito dell’“Open Day LNI” promosso dalla Presidenza Nazionale, organizza domenica 25 maggio 2025 una veleggiata speciale dal titolo “A vela per un sorriso”, un evento che unisce la passione per la vela alla solidarietà.



L'iniziativa ha uno scopo benefico: viene chiesta una quota di partecipazione il cui intero ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie” di Alghero, già partner della Lega Navale in occasione della Giornata Internazionale della Disabilità del 3 dicembre 2024. Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 15 presso il piazzale della Lega Navale di Alghero (Banchina del Porto R. Catardi), dove si terrà il briefing a cura del Comitato Organizzatore. A seguire, le imbarcazioni solcheranno le acque del golfo in una veleggiata all’insegna dell’inclusione, dell’amicizia e della partecipazione.



A conclusione della manifestazione sono previste le premiazioni, una lotteria benefica e il tradizionale “terzo tempo”, momento conviviale per tutti i partecipanti. Non mancheranno cibo, allegria e premi speciali per una domenica di festa e condivisione. L’invito è rivolto a tutti i soci, amici, parenti e simpatizzanti dell’Associazione beneficiaria, con una quota di partecipazione di €10 per ogni membro dell’equipaggio. I contributi gastronomici spontanei da parte dei partecipanti sono benvenuti, per rendere ancora più ricco e accogliente il nostro momento conviviale.



«Abbiamo un cuore grande e una lunga esperienza nel buon vivere – dicono Adriana e Katia, socie della Sezione e promotrici dell’iniziativa – per questo invitiamo tutti a partecipare numerosi: c'è spazio per tutti, buon cibo, premi speciali e una ricca lotteria. Insieme possiamo fare la differenza». Una giornata per vivere il mare, fare del bene e condividere valori di solidarietà, accoglienza e comunità. Vi aspettiamo con il sorriso e il vento in poppa.