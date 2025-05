S.A. 21:35 Domenica ritornano le regate nel porto di Alghero Via alla nuova edizione del Vento de L’Alguer. Le attività avranno luogo nelle acque del porto di Alghero dall´11 Maggio al 12 Ottobre. Si rinnova anche quest’anno nel fine settimana del 13 e 14 Settembre la grande classica Alghero Bosa



ALGHERO - Domenica 11 Maggio parte la nuova edizione del Vento de L’Alguer. Nell'anno in cui la sezione di Alghero della Lega Navale Italiana festeggia i cinquanta anni dalla fondazione, si svolgerà la quattordicesima edizione del Vento de L’Alguer con la conferma del formato rinnovato e più attraente che introduce alcune novità proposte dal Comitato Organizzatore, con l'obiettivo di aumentare la partecipazione all'evento.



In ciascuna giornata sono previsti tre eventi: la Regata d'Altura,che coinvolge le imbarcazioni con il certificato O.R.C. divise in due categorie: SPI e NO SPI; la Veleggiata, con le imbarcazioni che gareggiano solo con vele bianche e la classifica sarà stilata in tempo reale, divisa per lunghezza fuori tutto; la Regata di Derive, che consentirà di far scendere in acqua tutti i possessori di queste imbarcazioni più piccole e performanti e coinvolgerà in particolare alcuni equipaggi della classe Snipe. Le attività avranno luogo nelle acque del porto di Alghero dall'11 Maggio al 12 Ottobre. Si rinnova anche quest’anno nel fine settimana del 13 e 14 Settembre la grande classica Alghero Bosa Alghero, manifestazione velica che si svolge in due giorni e coinvolge sempre un grande numero di appassionati in concomitanza con i festeggiamenti della cittadina della Planargia in onore di Nostra Signora de sos Regnos Altos.