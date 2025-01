S.A. 12:05 Tappa invernale Vento de l´Alguer: Vincitori Si è svolto domenica 26 gennaio ad Alghero il Trofeo Ristorante Il Cenacolo 2, seconda tappa del Campionato Invernale VDA organizzato dalla Lega Navale



ALGHERO - Domenica 26 gennaio, nelle splendide acque del golfo di Alghero, si è svolto il Trofeo Ristorante Il Cenacolo 2, seconda tappa del Campionato Invernale VDA. Dopo l'esordio del 5 gennaio con la prima tappa Trofeo Marco Infissi, questa nuova giornata di gare, favorita da condizioni meteo perfette con sole e temperature miti, ha visto lo svolgimento di due prove decisive per l’assegnazione del Campionato Invernale Vento de l’Alguer 2025. Infine, nella classe ORC SPI, grande successo per Luna Storta di Salvatore Soggiu, che ha preceduto Tabataba di Giuseppe Dessì al secondo posto e Surprise di Marco Spanu al terzo. Nella classe ORC No SPI, vittoria per Vitamina di Antonello Casu, seguito da Ameliè di Antonello Spada e Josepha II di Stefano Salaris.



Per la classe J24, a trionfare è stato Lighting di Giuseppe Paddeu, seguito da Inversol di Mario Canopoli al secondo posto e Glicerina di Pasquale Messina al terzo. Nella veleggiata, il primo posto è stato conquistato da ASA di Alberto Pinna, seguito da Pulce 2 di Italo Senes al secondo posto e Dreamer di Luigi Doria al terzo. Salvatore Soggiu, timoniere di Luna Storta, ha ottenuto anche due importanti riconoscimenti: il Trofeo Ristorante Il Cenacolo 2 e il Trofeo del Consorzio del Porto di Alghero, proclamandosi vincitore assoluto del I Campionato Invernale Vento de l’Alguer 2025. A conclusione di questa splendida giornata di vela, presso la sede della Lega Navale si è tenuta la cerimonia di premiazione. L’evento si è chiuso con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti, un momento conviviale che ha celebrato al meglio il successo della regata. L'appuntamento per tutti gli appassionati velisti è l’ 11 maggio per l’inizio del Campionato del Vento de l’Alguer 2025.