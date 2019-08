Condividi | A.S. 16:48 Odori nauseabondi nel popoloso quartiere di Alghero. Nella serata di venerdì i disservizi nell´impianto fognario hanno ammorbato l´aria divenuta irrespirabile. Lamentele e denunce Pivarada, tutti col naso tappato



ALGHERO - All'origine di tutto la rottura di una sezione di condotta con la fuoriuscita di massicci quantitativi di acqua putrescente. Tanto che molti turisti e residenti hanno lamentato odori nauseabondi. L'aria nel quartiere della Pivarada nella serata di venerdì si è fatta così irrespirabile. «Il disservizio della rete fognaria è stato prontamente segnalato» evidenzia la denuncia di un algherese.



