Moria pesci: Commissione urgente

ALGHERO - Il presidente della commissione Ambiente del comune di Alghero, Christian Mulas ha convocato con urgenza la Commissione ambiente per lunedì 28 0ttobre alle ore 11 per discutere della moria dei pesce nella laguna del Calich. In audizione sarà invitato il Parco di Porto Conte, le associazioni ambientaliste e l’Università, per discutere del fenomeno che sta investendo la laguna del Calich e sopratutto la moria dei pesci. «La laguna è un gioiello da salvaguardare e tutelare, oggi non è un mistero che il Calich abbia problemi, le continue immissioni quotidiane di reflui e la ripetuta anossia stanno modificando profondamente l’ecosistema della laguna, contribuendo ad accelerare fenomeni di eutrofizzazioni e crescite continue incontrollate di alghe. Inoltre sarà chiesto al Parco di Porto Conte una relazione dettagliata da portare in commissione sullo stato di salute della Laguna del Calich» ha dichiarato Christian Mulas.



Nella foto: Christian Mulas