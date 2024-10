Cor 17:05 Moria pesci nel Calich, è allarme Situazione sempre molto critica nella laguna algherese. Già nel 2017 e 2018 si verificarono simili problematiche. Arpas e Asl sul posto per verificare la reale situazione



ALGHERO - Nuova moria di pesci nella laguna del Calich ad Alghero. Una situazione non certamente nuova, a cui periodicamente va incontro il sistema per una serie di concause, come le piogge intense, alte temperature medie, il dilavamento di materiali potenzialmente nocivi o lo sversamento di sostanze tossiche. L'allarme è stato lanciato da alcuni giorni con segnalazioni all'Arpas ed all'Asl competente. Da un primo riscontro strumentale non è stata rilevata alcuna crisi anossica (mancanza di ossigeno nella colonna d’acqua) - sottolineano dal Parco di Porto Conte, che di recente ha sottoscritto un protocollo d’intesa per la lettura ed interpretazione dei dati provenienti dalla sonda multiparametrica attiva in continuo h24 nella laguna per l’analisi dei parametri chimico-fisici delle acque.



Il Calich fa parte già dal 2009 della rete di monitoraggio delle acque di transizione della Sardegna e come tale è sottoposto a controlli periodici finalizzati alla valutazione del suo stato di qualità ambientale (derivato dall’insieme delle valutazioni relative allo stato ecologico e allo stato chimico). Negli anni, accanto ai rilievi istituzionali, è sorta la necessità di eseguire ulteriori indagini, inizialmente a seguito di segnalazioni relative a fenomeni di eutrofizzazione (a partire dal 2009) e successivamente come monitoraggio suppletivo a supporto del Piano di Gestione per il riutilizzo dei reflui depurati del depuratore comunale di Alghero San Marco (redatto nel 2010).



Dal 2019 infine, il Dipartimento di Sassari e Gallura di Arpas col Parco e Comune, è entrato a far parte del progetto RETRALAGS (REte TRAn-sfrontaliera delle LAGune, dei laghi e degli Stagni), un programma transfrontaliero che ha come obiettivo ambientale “la realizzazione di un piano d’azione congiunto a livello di spazio di cooperazione transfrontaliero per migliorare l’efficacia della gestione pubblica degli ecosistemi lagunari e lacuali. Una mole enorme di fondi comunitari destinati anche alla riduzione dell’inquinamento ed alla salvaguardia delle risorse naturali, che ad Alghero non si sa ancora che risultati concreti abbia portato.



Nella foto: pesci morti sulle sponde del Calich ad Alghero