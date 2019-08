Condividi | P.P. 12:05 Riunione congiunta delle competenti commissioni di Alghero alla presenza degli assessori allo Sport, Maria Grazia Salaris, ed alle Opere pubbliche, Antonello Peru. Relazione sullo stato dell´opera Piscina coperta a Maria Pia: sopralluogo



ALGHERO - Terza e Quarta Commissione consiliare saranno aggiornate sull'andamento dell'intervento in corso d'opera a Maria Pia, nel cantiere dove è sorta la nuova piscina comunale coperta della città di Alghero. L'appuntamento è per la giornata di martedì 3 settembre nella Casa Comunale.



Insieme ai Consiglieri comunali, presenzieranno ai lavori gli assessori allo Sport, Maria Grazia Salaris, ed alle Opere pubbliche, Antonello Peru. All'ordine del giorno dei lavori proprio l'aggiornamento sullo stato delle opere che in passato avevano acceso forti polemiche tra maggioranza e opposizione, a causa dei ritardi nella consegna dell'impianto per problematiche inerenti l'esecuzione del tetto e delle vasche.



Proprio la nuova piscina coperta, da decenni nelle intenzioni delle diverse amministrazioni comunali succedutesi ad Alghero ma mai realizzata fino od oggi, è una delle eredità più importanti lasciate dall'amministrazione guidata dall'ex sindaco Mario Bruno. Si tratterà adesso di capire lo stato di avanzamento dell'intervento e le tempistiche di consegna.