Condividi | S.O. 8:59 Incalzato dalla dura presa di posizione dell´ex sindaco Mario Bruno, il Governatore replica con un annuncio ad effetto che mette tutti a tacere: «Costruiremo nuovi ospedali ad Alghero e nel Sulcis» Salinas annuncia l´ospedale per Alghero



ALGHERO - «Ci sarà una nuova struttura ospedaliera anche ad Alghero come nel Sulcis. Il nostro è un progetto di riforma della sanità che avvicinerà i servizi essenziali e di eccellenza a pazienti e cittadini». Parola di Christian Solinas, Governatore della Regione Sardegna. E' la notizia che tutti aspettavano, non fosse altro perchè il territorio e la città di Alghero attendono la nuova struttura, già presente nel vecchio piano sanitario, da qualche lustro.



Incalzato dalla dura presa di posizione dell'ex sindaco Mario Bruno, il Governatore replica con un annuncio ad effetto che adesso vincolerà ogni scelta futura, perchè non si gioca all'infinito sulla pelle delle persone. Mario Bruno rivendicava per Alghero proprio un ospedale nuovo e funzionale, realizzabile con le risorse provenienti dall’articolo 20/88 per l’edilizia sanitaria e ammodernamento delle attrezzature. «La rete ospedaliera, approvata dal Consiglio regionale nell’ottobre 2017, ha identificato un ospedale DEA I° livello per ciascuna delle otto province, come presidio di riferimento per area omogenea. Tra questi anche il presidio di Alghero. Nella proposta della rete ospedaliera - precisa ancora Mario Bruno - era già stato ipotizzato l’uso di quelle risorse, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza, anche per la costruzione di un nuovo ospedale per Alghero. Previsione già contenuta nel vigente Piano Sanitario Regionale e perfino in fondi CIPE, poi annullati, per un importo, ancora occorrente, di circa 80 milioni di euro».



Immediata la replica di Solinas. «La nostra sanità sarà a misura dei cittadini e vicina a tutti i territori. Non intendiamo penalizzare nessuno, ma anzi vogliamo portare un elemento di valore e crescita sia per il personale sanitario che per i pazienti» ha sottolineato. «L’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, esponente di quella sinistra relegata impietosamente dagli elettori a margine della scena politica in Sardegna, tenta di riconquistare la ribalta con affermazioni frettolose e imprecise a proposito della riforma – che non conosce – della nuova sanità in Sardegna» conclude Christian Solinas. Commenti ALGHERO - «Ci sarà una nuova struttura ospedaliera anche ad Alghero come nel Sulcis. Il nostro è un progetto di riforma della sanità che avvicinerà i servizi essenziali e di eccellenza a pazienti e cittadini». Parola di Christian Solinas, Governatore della Regione Sardegna. E' la notizia che tutti aspettavano, non fosse altro perchè il territorio e la città di Alghero attendono la nuova struttura, già presente nel vecchio piano sanitario, da qualche lustro.Incalzato dalla dura presa di posizione dell'ex sindaco Mario Bruno, il Governatore replica con un annuncio ad effetto che adesso vincolerà ogni scelta futura, perchè non si gioca all'infinito sulla pelle delle persone. Mario Bruno rivendicava per Alghero proprio un ospedale nuovo e funzionale, realizzabile con le risorse provenienti dall’articolo 20/88 per l’edilizia sanitaria e ammodernamento delle attrezzature. «La rete ospedaliera, approvata dal Consiglio regionale nell’ottobre 2017, ha identificato un ospedale DEA I° livello per ciascuna delle otto province, come presidio di riferimento per area omogenea. Tra questi anche il presidio di Alghero. Nella proposta della rete ospedaliera - precisa ancora Mario Bruno - era già stato ipotizzato l’uso di quelle risorse, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza, anche per la costruzione di un nuovo ospedale per Alghero. Previsione già contenuta nel vigente Piano Sanitario Regionale e perfino in fondi CIPE, poi annullati, per un importo, ancora occorrente, di circa 80 milioni di euro».Immediata la replica di Solinas. «La nostra sanità sarà a misura dei cittadini e vicina a tutti i territori. Non intendiamo penalizzare nessuno, ma anzi vogliamo portare un elemento di valore e crescita sia per il personale sanitario che per i pazienti» ha sottolineato. «L’ex sindaco di Alghero Mario Bruno, esponente di quella sinistra relegata impietosamente dagli elettori a margine della scena politica in Sardegna, tenta di riconquistare la ribalta con affermazioni frettolose e imprecise a proposito della riforma – che non conosce – della nuova sanità in Sardegna» conclude Christian Solinas.