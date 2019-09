Condividi | S.O. 10:00 Lettere d´amore per la città di Alghero un po ovunque, nei posti più panoramici e caratteristici della città. Ecco l´immagine dai Bastioni, sul porto algherese. A scriverla è Selena Selena, lettere d´amore ad Alghero



ALGHERO - «Raramente mi concedo di esprimere certi sentimentalismi, non penso sia un tempo particolarmente adatto ad animi romantici. Tuttavia mi sento di fare un'eccezione per salutare questa città che sento, dopo tanti anni, anche mia».



E' una turista innamorata di Alghero, il suo paesaggio e le sue bellezze, quella che ha voluto dimostrare tutto il suo sconfinato piacere allestendo una vera e propria "campagna d'amore". Selena (è il suo nome), ha voluto far sapere a tutti «quanto Alghero colpisca al cuore», disseminando lettere nei punti più panoramici della città.



Ecco l'immagine dai Bastioni, sul porto algherese. Appesa sulle ringhiere, la lettera d'amore per la città. «Trascorro gli inverni pensando che è ora di cambiare, ma quando le giornate si allungano e arriva il tempo di scegliere, è qui che la mia mente vola, è questo il luogo che il cuore desidera». Commenti ALGHERO - «Raramente mi concedo di esprimere certi sentimentalismi, non penso sia un tempo particolarmente adatto ad animi romantici. Tuttavia mi sento di fare un'eccezione per salutare questa città che sento, dopo tanti anni, anche mia».E' una turista innamorata di Alghero, il suo paesaggio e le sue bellezze, quella che ha voluto dimostrare tutto il suo sconfinato piacere allestendo una vera e propria "campagna d'amore".(è il suo nome), ha voluto far sapere a tutti «quanto Alghero colpisca al cuore», disseminando lettere nei punti più panoramici della città.Ecco l'immagine dai Bastioni, sul porto algherese. Appesa sulle ringhiere, la lettera d'amore per la città. «Trascorro gli inverni pensando che è ora di cambiare, ma quando le giornate si allungano e arriva il tempo di scegliere, è qui che la mia mente vola, è questo il luogo che il cuore desidera».