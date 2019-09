Condividi | A.B. 11:25 Sabato e domenica, si svolgerà il “Trofeo Base nautica Usai”, ultime due tappe del Campionato organizzato dalla sezione algherese della Lega navale italiana, con la collaborazione del Consorzio del Porto Ultime due regate per Vento de l´Alguer



ALGHERO - Sabato 7 e domenica 8 settembre, si svolgerà il “Trofeo Base nautica Usai”, ultime due tappe del Campionato “Vento de l’Alguer”, organizzato dalla sezione algherese della Lega navale italiana, con la collaborazione del Consorzio del Porto. Le due classiche regate costiere, l’Alghero-Bosa e la Bosa–Alghero sono da parecchi anni un appuntamento fisso della fine campionato. Tradizione e sport uniscono queste due incantevoli città di mare, in occasione della sagra bosana di Nostra Signora di Sos Regnos Altos.



L’edizione 2019, organizzata in collaborazione con il Circolo nautico di Bosa, prevede per sabato, alle 9.30, nella sede della Lni di Alghero, il briefing dei partecipanti; gli iscritti alla veleggiata si presenteranno in mare per la partenza fissata per le 10.45. Dopo 15', prenderanno il via le barche iscritte nelle categorie regata. Domenica, alle 9.30, il briefing della prova di ritorno si terrà alla Base nautica Pirisi, nel porticciolo di Bosa Marina, dove le imbarcazioni saranno ormeggiate nella notte della festa locale. Alle 10.45 ed alle 11, con le stesse procedure del giorno precedente, la partenza verso Alghero.



Per il Campionato Vento de l'Alguer 2019, l'andata ed il ritorno sono considerate due prove distinte, ciascuna con la propria classifica, mentre si fondono in un'unica graduatoria per l'assegnazione del Trofeo Base Nautica Usai, sponsor principale della manifestazione. Condizioni meteo buone ed un percorso di 20miglia allungato da andature di bolina metteranno in evidenza le migliori barche del Campionato di vela con i loro equipaggi, attesi nella serata di domenica alla Lega navale di Alghero per la premiazione.