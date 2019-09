video Condividi | M.F. 13:15 Tour tra le macerie del vecchio Cra



Nuovo sopralluogo stamane ad Alghero, questa volta con le competenti Commissioni, tra le macerie del vecchio Centro Anziani di Viale della Resistenza. Presente l´assessore ai Servizi Sociali, Maria Grazia Salaris, che conferma l´impegno per riaprire gli uffici (già stanziati i primi fondi) ma ammette anche che - per ora - gli anziani rimarranno nell´ex Ostello di Fertilia. L´intervista al presidente della IV Commissione, Peppinetto Musu, ed all´ex sindaco Mario Bruno. Le immagini del Quotidiano di Alghero. Commenti Nuovo sopralluogo stamane ad Alghero, questa volta con le competenti Commissioni, tra le macerie del vecchio Centro Anziani di Viale della Resistenza. Presente l´assessore ai Servizi Sociali, Maria Grazia Salaris, che conferma l´impegno per riaprire gli uffici (già stanziati i primi fondi) ma ammette anche che - per ora - gli anziani rimarranno nell´ex Ostello di Fertilia. L´intervista al presidente della IV Commissione, Peppinetto Musu, ed all´ex sindaco Mario Bruno. Le immagini del • Guarda e condividi il video su Alguer.tv