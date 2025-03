Francesco Giua 19:13 L´Arcivescovo Saba in visita agli anziani Una giornata di spiritualità e vicinanza quella vissuta giovedì scorso presso la Residenza per anziani “Matida” di Sassari, gestita da Sereni Orizzonti



Durante l'incontro, i tre religiosi hanno portato parole di conforto e speranza a tutti gli anziani presenti, donando a ciascuno un rosario come segno tangibile di vicinanza spirituale. Nel salone comune della struttura si è svolto un momento di preghiera collettiva che ha suscitato profonda commozione tra i presenti. La visita è proseguita con particolare attenzione verso gli ospiti allettati: Monsignor Saba, Don Falconi e Don Pittalis hanno voluto raggiungere personalmente ogni stanza, portando il loro saluto e la loro benedizione anche a chi non aveva potuto partecipare al momento comunitario.



«Ringraziamo di cuore l’arcivescovo Saba e i sacerdoti per essere stati presenti e così attenti nella visita. La loro presenza è un importante segno di vicinanza della Chiesa a chi vive momenti di fragilità», ha dichiarato la direttrice della struttura Paola Elena Borsato, sottolineando l'importanza di non lasciare sole le persone anziane e di valorizzare la loro esperienza di vita. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività pastorali della Diocesi di Sassari volte a rafforzare la presenza della Chiesa nel territorio, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.