Dune di Maria Pia: l´allarme del Wwf



ALGHERO – Il Wwf punta l'obbiettivo sulla pineta di Maria Pia. «Se per un verso si da positivo riscontro in merito all’ubicazione di cartelli che vietano il passaggio sulle dune, d’altro canto si può constatare che alcune delle staccionate, che dovrebbero impedire il passaggio, sono rovesciate».



Da qui prende le mosse l'intervento di Carmelo Spada, delegato dell'associazione ambientalista per la Sardegna, che chiama all'intervento l'assessore comunale all'Ambiente Andrea Montis. «In particolare – scrive Spada - nel tratto iniziale, a causa del fatto che la staccionata sia rovesciata, congiuntamente all’intensiva pressione antropica sulla duna, si osserva l’emergere aereo delle radici dei pini che, potenzialmente, restando senza un appropriato ancoraggio, potrebbero (con l’acuirsi della situazione), colossale».



