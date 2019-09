Condividi | Red 12:16 L´Associazione Parkinson Sassari organizza la “Giornata catalana della malattia di Parkinson” intitolata “La signora Parkinson”, declinazione al femminile della malattia di Parkinson. Il convegno si terrà sabato 21 settembre, dalle 9 alle 12, nella sala conferenze de Lo Quarter Parkinson, se ne parla ad Alghero



ALGHERO - L'Associazione Parkinson Sassari organizza la “Giornata catalana della malattia di Parkinson” intitolata “La signora Parkinson”, declinazione al femminile della malattia di Parkinson. Si tratta di un evento informativo sulla malattia.



Il convegno si terrà sabato 21 settembre, dalle 9 alle 12, nella sala conferenze de Lo Quarter, ad Alghero. L'appuntamento, che darà voce alle donne affette dal Parkinson ed a quelle che assistono le persone ammalate, sarà moderato dal vicepresidente dell'Associazione Dora Corveddu.



Corveddu sarà sostenuta da un tavolo di esperte e ricercatrici come la gastroenterologa Antonella Carlini, la psicologa e Psicoterapeuta Stefania Fais e l'esperta in danza e movimento terapia Annalisa Mambrini. Ed ancora, la logopedista e deglutizionista Sofia Pinna, la neurologa e Neuropsicologa Maria Rita Piras e la fisioterapista Pinuccia Sanna.



