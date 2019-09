Condividi | Red 13:12 Giovedì, l´Ats ha emanato la determina per l’affidamento diretto per la manutenzione straordinaria del Sistema Poligrafico Axiom Senis in dotazione all’Unità operativa di Emodinamica dell’Assl di Carbonia Poligrafico Sirai: via alla manutenzione straordinaria



CARBONIA - «Il poligrafo del servizio di Emodinamica dell’Ospedale Sirai tornerà a funzionare. Abbiamo lavorato con Ats per una soluzione che tenesse conto dell’urgenza di ripristinare un macchinario fondamentale per la diagnostica e quindi per la qualità del servizio erogato».



Sono le parole dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. Giovedì, infatti, l'Ats ha emanato la determina per l’affidamento diretto per la manutenzione straordinaria del Sistema Poligrafico Axiom Senis in dotazione all’Unità operativa di Emodinamica dell’Assl di Carbonia.



L'intervento avrà un costo di circa 43mila euro. «Ora ci aspettiamo – ha concluso l'esponente della Giunta Solinas – che il problema venga risolto in tempi rapidi, con l'obiettivo di ridurre il più possibile i disagi per il territorio e garantire la sicurezza e la salute dei cittadini del Sulcis».